На бизнес Kraft Heinz в России может претендовать несколько покупателей

Бизнес детского питания исторически отличался высокой рентабельностью ​ Kraft Heinz

Группа «Черноголовка», «Фармалакт», а также АФК «Система» заинтересовались покупкой российского бизнеса Kraft Heinz по производству детского питания, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники. Другие собеседники здания говорят, что поиски покупателя продолжаются, стоимость бизнеса они оценивают в 2,5-3 млрд руб., что сопоставимо с чистой выручкой компании в 2021 году в $43 млн (2,6 млрд руб. по курсу ЦБ на 23 ноября). При этом представитель Kraft Heinz сказал «Коммерсанту», что компания не комментирует «рыночные спекуляции или слухи».



О намерении американского производителя продуктов Kraft Heinz продать бизнес детского питания в России стало известно этим летом. Тогда «Коммерсантъ» писал, что на продажу выставлены предприятия «Хайнц-Георгиевск» в Ставропольском крае и «Ивановский комбинат детского питания» общей мощностью более 30 тыс. т сухих, жидких каш и пюре в год, а также бренды «Умница» и «Сами с усами».

«Фармалакт» выпускает заменитель грудного молока под маркой Mamelle, детское печенье и чай. Один из источник издания считает наиболее вероятным претендентом на активы группу «Черноголовка» —производителя безалкогольных напитков, снеков, кондитерских изделий. Ранее собеседники «Коммерсанта» говорили, что владельцы «Черноголовки» давно искали активы на рынке детского питания с известным брендом и заметной долей по приемлемой цене, но не нашли подходящих вариантов. Сейчас группа выпускает детские мясные консервы под своей маркой в Новгородской области, а​ фруктовые пюре производит в Белоруссии.



Аналитик ФГ «Финам» Анна Буйлакова говорит, что после сделки новому владельцу, вероятно, придется запускать на рынок новый бренд для тех продуктов, которые раньше продавались под международной маркой Heinz. «Из-за изменения названия и упаковки производителю понадобится заново завоевывать признание потребителей, поэтому возможно сокращение продаж и рост расходов на маркетинг и промо-активность. Хотя есть вероятность, что производство продолжится под локальными брендами, выставленными на продажу («Умница» и «Сами с усами»)», — прокомментировала она «Агроинвестору».



За первые девять месяцев этого года продажи детского питания в офлайн-сегменте снизились на 12,1% в натуральном выражении, а в денежном — выросли на 8,3% год к году, следует из данных NielsenIQ. Спрос на готовое вязкое питание снизился на 19,4%, на детские напитки — на 12,8%, на молочное питание — на 8,6% год к году в натуральном выражении. Рост на 2,2% в натуральном выражении год к году показали только заменители грудного молока. В онлайн-сегменте, по подсчетам аналитиков, продажи детского питания за тот же период снизились на 2,8% в объеме и выросли на 11,2% в деньгах.



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