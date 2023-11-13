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Конференция «Агрохолдинги России — 2023»
Конференция «Агрохолдинги России — 2023»

Структура «Агрокомплекса» им. Н. И Ткачева купила «Юг Руси»

Активы компании привлекательны за счет территориального расположения

| Агроинвестор |

Масложировой бизнес выглядит привлекательным направлением для роста
Масложировой бизнес выглядит привлекательным направлением для роста

Крупнейший производитель подсолнечного масла в России — «» - перешел под контроль московского ООО , которое связывают со структурами владельца «Агрокомплекса» им. Н. И Ткачева, экс-главы Минсельхоза Александра Ткачева. Согласно данным сервиса проверки контрагентов Rusprofile, с 10 ноября 2023 года 100% долей в уставном капитале «Юга Руси» принадлежит компании , которую возглавляет Камиль Музафаров, который также является гендиректором «Юга Руси». В пресс-службах и «Юга Руси» не ответили на запросы «Агроинвестора».

Ранее сообщалось, что «» может перейти под контроль структур владельца «Агрокомплекса» им. Ткачева. По данным ЕГРЮЛ, Музафаров стал гендиректором ООО «МЭЗ » и ООО «» 30 августа. На этом посту он сменил Дмитрия Кислова, сына основателя и владельца группы Сергея Кислова. В июле Музафаров учредил в Москве ООО  с основным видом деятельности «холдинговые компании». Источник «Коммерсанта» ранее оценивал стоимость бизнеса «Юга Руси» примерно в 40 млрд руб. без учета долга.

Аналитик информационно-аналитического агентства OleoScope Кирилл Лозовой сказал «», что активы «Юга Руси» во многом привлекательны за счет своего территориального расположения. Во-первых, это касается сырьевой базы, а именно южных регионов, где традиционно собирают много масличных. «К примеру, только в Ростовской, Волгоградской областях и Краснодарском крае доля производства подсолнечника от общероссийского объема составляет более 25%. В условиях текущих мер госрегулирования экспорта масложировой бизнес выглядит вполне привлекательным направлением для роста», — рассказал эксперт.


Во-вторых, есть близость активов к акватории Азово-Черноморского бассейна, что, в частности, давало «Югу Руси» хорошую возможность для удержания лидирующих позиций в рейтинге крупнейших отечественных экспортеров масла, пояснил Лозовой. По его словам, в мире сохраняется тенденция для роста спроса на масла и их потребление, в то время как производство в России динамично растет, что создает дополнительный задел для экспорта в условиях стабильного внутреннего потребления. Особое внимание также приковано к новому для него направлению деятельности — переработке масличных. Компания уже занимает лидирующие позиции на молочном, сахарном и мясном рынках. Теперь есть перспективы для роста и в масложировом секторе, считает аналитик.

Холдинг «» объединяет девять маслозаводов, элеваторы и портовый терминал в акватории Азово-Черноморского бассейна. В портфеле брендов компании такие марки как «Золотая семечка», «Злато», «Аведовъ» и другие. В сезоне-2021/22 «» обеспечил 12% общероссийского выпуска сырого подсолнечного масла и 28% бутилированного масла, по данным отчета «». По информации «Коммерсанта», в прошлом сезоне «» был крупнейшим экспортером масла в России, отгрузив более 399 тыс. т. Группа также занимается экспортом зерна.

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