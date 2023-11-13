Структура «Агрокомплекса» им. Н. И Ткачева купила «Юг Руси»

Масложировой бизнес выглядит привлекательным направлением для роста «Юг Руси»

Крупнейший производитель подсолнечного масла в России — «Юг Руси» - перешел под контроль московского ООО «Ресурс», которое связывают со структурами владельца «Агрокомплекса» им. Н. И Ткачева, экс-главы Минсельхоза Александра Ткачева. Согласно данным сервиса проверки контрагентов Rusprofile, с 10 ноября 2023 года 100% долей в уставном капитале «Юга Руси» принадлежит компании «Ресурс», которую возглавляет Камиль Музафаров, который также является гендиректором «Юга Руси». В пресс-службах «Агрокомплекса» им. Н. И. Ткачева и «Юга Руси» не ответили на запросы «Агроинвестора».



Ранее сообщалось, что «Юг Руси» может перейти под контроль структур владельца «Агрокомплекса» им. Ткачева. По данным ЕГРЮЛ, Музафаров стал гендиректором ООО «МЭЗ Юг Руси» и ООО «Юг Руси» 30 августа. На этом посту он сменил Дмитрия Кислова, сына основателя и владельца группы Сергея Кислова. В июле Музафаров учредил в Москве ООО «Ресурс» с основным видом деятельности «холдинговые компании». Источник «Коммерсанта» ранее оценивал стоимость бизнеса «Юга Руси» примерно в 40 млрд руб. без учета долга.



Аналитик информационно-аналитического агентства OleoScope Кирилл Лозовой сказал «Агроинвестору», что активы «Юга Руси» во многом привлекательны за счет своего территориального расположения. Во-первых, это касается сырьевой базы, а именно южных регионов, где традиционно собирают много масличных. «К примеру, только в Ростовской, Волгоградской областях и Краснодарском крае доля производства подсолнечника от общероссийского объема составляет более 25%. В условиях текущих мер госрегулирования экспорта масложировой бизнес выглядит вполне привлекательным направлением для роста», — рассказал эксперт.



Во-вторых, есть близость активов к акватории Азово-Черноморского бассейна, что, в частности, давало «Югу Руси» хорошую возможность для удержания лидирующих позиций в рейтинге крупнейших отечественных экспортеров масла, пояснил Лозовой. По его словам, в мире сохраняется тенденция для роста спроса на масла и их потребление, в то время как производство в России динамично растет, что создает дополнительный задел для экспорта в условиях стабильного внутреннего потребления. Особое внимание «Агрокомплекса» им. Н. И. Ткачева также приковано к новому для него направлению деятельности — переработке масличных. Компания уже занимает лидирующие позиции на молочном, сахарном и мясном рынках. Теперь есть перспективы для роста и в масложировом секторе, считает аналитик.



Холдинг «Юг Руси» объединяет девять маслозаводов, элеваторы и портовый терминал в акватории Азово-Черноморского бассейна. В портфеле брендов компании такие марки как «Золотая семечка», «Злато», «Аведовъ» и другие. В сезоне-2021/22 «Юг Руси» обеспечил 12% общероссийского выпуска сырого подсолнечного масла и 28% бутилированного масла, по данным отчета «Русагро». По информации «Коммерсанта», в прошлом сезоне «Юг Руси» был крупнейшим экспортером масла в России, отгрузив более 399 тыс. т. Группа также занимается экспортом зерна.



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