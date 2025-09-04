Сделка позволяет высвобождать средства из замороженных активов без роста долговой нагрузки «Дамате»

Группа компаний «Дамате» и Сбербанк заключили первую в России сделку товарного РЕПО на фуражную пшеницу, говорится в их совместном сообщении. «СБ Сырьевой трейдинг» (СБСТ, дочерняя компания Сбербанка) приобрела у «Дамате» партию урожая с обязательством через определенный срок выкупить ее обратно.



Сделка РЕПО с использованием фуражной пшеницы в качестве актива — это принципиально новое явление для отечественного агрокомплекса, отмечается в сообщении. Инструмент позволяет эффективно монетизировать складские запасы, превращая их в оборотные средства. В рамках сделки компания продает товар с обязательством обратного выкупа и сразу получает деньги. Такой механизм позволяет привлекать ресурсы в периоды сезонного хранения сельхозпродукции, не прибегая к другим способам заимствования.



«Дамате» постоянно отслеживает современные и эффективные финансовые инструменты, которые могут дать дополнительные возможности для бизнеса, отметил первый заместитель гендиректора компании Станислав Варич. По его словам, сделка товарного РЕПО хорошо вписывается в производственный цикл и позволяет более гибко закупать сырье для кормов. «Это позволило нам оптимизировать работу со складскими запасами в ожидании благоприятной рыночной конъюнктуры и направить высвобожденные ресурсы на операционную деятельность», — подчеркнул он, добавив, что агрохолдинг оценивает новый опыт как успешный.



«СБСТ развивает свою линейку для реального сектора экономики. В условиях изменения программ господдержки товарное РЕПО становится альтернативой для агробизнеса, — прокомментировал заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов. — Этот инструмент решает конкретную бизнес-задачу — высвобождает средства из замороженных активов без роста долговой нагрузки».



Ранее «Агроинвестор» писал, что ГК «Мелком» впервые в России использует для привлечения финансирования механизм выпуска утилитарных цифровых прав (УЦП), обеспеченных поставкой продовольственной пшеницы. Максимальный объем привлечения — 510 млн руб., что эквивалентно 34 тыс. т пшеницы. Каждое утилитарное цифровое право представляет собой право требования 100 кг пшеницы 3-го класса. Цена УЦП при размещении — 1,5 тыс. руб.



