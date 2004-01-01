Самое интересное за неделю с 16 по 22 апреля

С субботы вступили в силу поправки в приказ Минсельхоза, расширяющие перечень направлений льготного кредитования аграриев, сообщил глава министерства Александр Ткачев. В частности, в льготную систему включены кредиты на развитие аквакультуры, строительство, реконструкцию и модернизацию предприятий мукомольной, хлебопекарной, кондитерской промышленности и виноделия, а также мощностей для хранения и перевалки зерновых, хранения масличных агрокультур. Кроме того, льготное кредитование распространено на закупку зерна, выращенного в Сибири и на Урале. В то же время денег на новые направления может не хватить: согласно материалам Минсельхоза, субсидии на краткосрочные кредиты выбраны уже на 88%.
Доля сельхозпроизводителей, рассчитывающих увеличить доход в 2018 году, снизилась до 67%, показал опрос. В 2017-м на рост прибыли надеялись 86% респондентов. Оптимизм аграриев уменьшился в том числе из-за падения доходности на фоне рекордных сборов основных агрокультур, а прошлом году.
Объем российского рынка органических продуктов составляет $120 млн, включая импорт, показало исследование, проведенное в марте-апреле Союзом органического земледелия. Всего в России действует 70 сертифицированных органических сельхозпредприятий и лишь 0,12% сельхозземель (246 тыс. га) сертифицированы как органические по международным стандартам. При этом спрос на внешних рынках на органическую продукцию превышает предложение: потенциал экспорта российской органической продукции в страны ЕС оценивается в $130 млн. Однако главным риском для увеличения поставок остается ухудшение политической обстановки, считают авторы исследования.
За предыдущую отчетную неделю средняя экспортная цена на российскую пшеницу 4-го класса выросла еще на $4, достигнув максимального значения за последние два сезона. Согласно данным Минсельхоза, к 12 апреля котировки находились на уровне $214 за тонну против $210 неделей ранее. По словам руководителя зернового направления ИКАР Олега Суханова, в первую очередь рост цен связан с плохим состоянием посевов озимых в США, а также сложностями с севом яровых. Кроме того, экспортный потенциал поддержало произошедшее ослабление рубля в сочетании с субсидиями на экспортные перевозки зерна. В то же время с приближением к новому маркетинговому году разворот экспортных цен на российскую пшеницу может произойти уже в ближайшее время.
ФАС дала согласие на сделку по поглощению американской Monsanto немецким концерном Bayer. Россия получит современные технологии в области селекции семян и цифрового земледелия, которыми компании занимались десятилетиями. Наша страна должна создать центры компетенции для их трансфера.
«ЭкоНива» к концу этого года выйдет на производство 2 тыс. т сырого молока в сутки, сообщил коммерческий директор «ЭкоНива-АПК-Холдинга» Сергей Ляшко. «Увеличение произойдет за счет проектов, которые сейчас реализуются и планируются в этом году к реализации. Ключевые регионы — это Воронеж, Калуга, Рязань и Сибирь», — рассказал Ляшко. В конце декабря компания объявила о достижении уровня надоя 1 тыс. т молока в сутки, дойное стадо, к началу года составлявшее 40 тыс. голов, в течение 2018-го увеличится на 37 тыс. животных. По данным «Союзмолоко», в настоящее время компания занимает первое место по производству сырого молока в стране.
Башкирскому птицеводческому комплексу имени М. Гафури (БПК), остановленному осенью прошлого года, нашли инвестора, который готов возобновить производство, объявил глава Башкирии Рустэм Хамитов в ходе общения с жителями республики. По его словам, долги предприятия «приближаются суммарно к 10 млрд руб.». Из них около 6−6,5 млрд руб. приходится на кредит Россельхозбанка, банк выразил готовность реструктуризировать эту задолженность. По мнению экспертов, потенциально предприятие, ранее входившее в топ-3 производителей мяса индейки, интересно для инвестиций, однако на его восстановление и возвращение в рынок потребуются значительные финансовые средства.