 Самое интересное за неделю с 1 по 6 мая — Агроинвестор
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Самое интересное за неделю с 1 по 6 мая
Екатерина Дятловская
Агроинвестор
май 2018
Прогноз Минсельхоза по производству на этот год, пробные поставки пшеницы в Саудовскую Аравию и интервью с основателем «Евродона» Вадимом Ванеевым
Фото: Pixabay

Вадим Ванеев: «Все ринулись в индейку и обрушили рынок»

Основатель и гендиректор, а с прошлого года — миноритарный акционер холдинга «Евродон» Вадим Ванеев рассказал «Агроинвестору», как живет компания после двух вспышек гриппа птиц и перехода контроля к ВЭБу. Ванеев уверяет, что меньше чем за два года отдаст банку 26 млрд руб., в этом году произведет 150 тыс. т индейки и, возможно, начнет экспортировать продукцию.

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ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Дмитрий Медведев «надо и производить, и перерабатывать по стандартам стран-импортеров»Для развития экспорта продукции АПК необходимо усилить контроль ее качества, а также учитывать специфику стран-покупателей. По словам Медведева, должна быть создана открытая и прозрачная система ветеринарного контроля качества как внутри страны, так и извне, а систему аттестации российских предприятий-экспортеров необходимо законодательно урегулировать.

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Субсидии на льготное кредитование в 2017 году освоены лишь на 63%

Из 14,5 млрд руб., выделенных из федерального бюджета в прошлом году на поддержку льготного кредитования организаций АПК, фактически потрачено лишь 9,1 млрд руб. Об этом говорится в Национальном докладе о результатах реализации агрогоспрограммы, подготовленном Минсельхозом. Таким образом, кассовое исполнение по этому направлению составило лишь 62,7%. Основными причинами неполного освоения, объясняют в аграрном ведомстве, стало незаключение кредитных договоров банками с заемщиками по причинам отказа последними, предоставление дублирующих заявок на получение льготного кредита несколькими банками одновременно, а также снижение ключевой ставки ЦБ с 10% в начале года до 7,75% в конце.

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ЦИФРА НЕДЕЛИ

АПК в этом году вырастет меньше, чем на 1%

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«Технологии тепличного роста» купили тепличный проект

Компания «Технологии тепличного роста» (ТТР) Сергея Рукина, реализующая проект создания федеральной сети тепличных комплексов, приобрела ООО «Тепличный комбинат «Донской»» в Ростовской области. Эта компания намеревалась вложить 9 млрд руб. в возведение 40 га теплиц, строительство планировалось начать в середине 2017 года. «Донской» включен в число 100 губернаторских инвестиционных проектов, реализовать его планировалось в две очереди. Совокупная мощность комплекса составит 30 тыс. т овощей — томаты, огурцы и листовой салат — в год. Согласно собственным данным, в настоящее время ТТР производит 40 тыс. т овощей в год, к 2021 году компания заявляет о намерении расширить мощности до 300 тыс. т.

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ДОГОВОР НЕДЕЛИ

Владимир Петриченко «Саудовская Аравия является довольно крупным импортером пшеницы»

Россия договорилась о поставках в Саудовскую Аравию двух пробных партий пшеницы. Отгрузка будет сделана для проверки сохранности зерна в условиях климата Саудовской Аравии и проведения повторного эксперимента по выпечке хлеба совместно с российской стороной.

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В этом сезоне экспорт растительных масел увеличится до 2,8 млн тонн

Производство растительного масла по итогам трех месяцев 2018 года выросло более чем на 8% до 1,53 млн т, в том числе выпуск подсолнечного масла увеличился с 1,16 млн т до 1,26 млн т, следует из данных Росстата. Объемы увеличиваются, несмотря на сокращение валового сбора подсолнечника в 2017 году. Масложировой союз прогнозирует, что спад производства масла из этой агрокультуры начнется в третьем квартале этого года, когда закончится сырье. Тем не менее производство трех основных видов растительных масел растет быстрее, чем внутреннее потребление, говорит гендиректор «ПроЗерно» Владимир Петриченко. Именно поэтому с каждым годом увеличивается и экспорт. По прогнозу эксперта, в сезоне-2017/18 Россия в совокупности вывезет 2,8 млн т растительных масел.

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Мировой профицит сахара достигнет рекорда

Исследовательская компания Green Pool повысила прогноз остатков сахара в мире на конец нынешнего сезона с 14,9 млн т до рекордных 18,4 млн т. Такой значительный пересмотр по сравнению с мартовской оценкой связан с резким ростом площадей сахарного тростника и его урожайности в Индии, втором в мире производителе сахара. В сезоне-2018/19 аналитики не исключают дальнейшего увеличения индийского производства в Индии. После двух сезонов дефицита в 2017/18 мир входит в существенный профицит, подтверждает ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка Евгений Иванов. По его словам, значительные объемы излишков являются серьезнейшим вызовом для всех мировых производителей сахара, особенно свекловичного.

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