Минэкономразвития ожидает рост сельского хозяйства на 11% к 2024 году

В 2019 году развитие АПК в целом может характеризоваться положительной динамикой основных показателей. Об этом говорится в подготовленном Минэкономразвития прогнозе «Сценарные условия, основные параметры прогноза социально-экономического развития России и прогнозируемые изменения цен (тарифов) на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов». В соответствии с ним производство сельхозпродукции в стране по итогам года должно вырасти на 1,3%, а пищевых продуктов — на 3,7% на фоне «больших переходящих запасов сельхозсырья и восстановления платежеспособности населения».

Возобновление роста сельхозпроизводства будет наблюдаться после 2018 года, когда «в силу неблагоприятных погодных условий, установившихся в ряде регионов, растениеводство и в целом аграрный сектор сбавили свои обороты», напоминает Минэкономразвития. Там уверены, что положительная динамика продолжится и далее. Так, согласно базовому сценарию, производство продукции сельского хозяйства к 2022 году увеличится на 6,7%, а к 2024-му — на 11,4% по сравнению с уровнем 2018-го. Выпуск пищевых продуктов за этот период вырастет на 17,7% и 30% соответственно.

В среднесрочной перспективе на развитие АПК будут влиять пять факторов, указывается в прогнозе. Первый — это рост численности населения и платежеспособного спроса на продовольствие, а также повышение уровня жизни в развивающихся странах. В соответствии с документом, реальные располагаемые доходы населения в России в 2019-м «выйдут в положительную область», по итогам года увеличившись на 1%, и продолжат расти. В базовом варианте прогноза за 2019-2024 годы ожидается повышение реальных доходов населения на 12,3%, при этом доля населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума сократится с 12% в 2019 году до 6,6% к 2024-му.

Второй фактор — восстановление спроса домашних хозяйств за счет увеличения реальных располагаемых доходов населения. «После замедления роста розничного товарооборота до 1,6% в 2019 году, связанного с адаптацией населения к повышению НДС с 1 января 2019 года и замедлением роста заработных плат и потребительского кредитования, в 2022—2024 годах вслед за ускорением роста доходов платежеспособный спрос будет также нарастать», — ожидает Минэкономразвития. Как следствие, за 2019-2024 годы оборот розничной торговли должен увеличиться на 15,2%.

Третьим фактором является развитие рынка биотехнологий. «Применение селекционно-генетических инноваций приведет к производству сортов растений повышенной урожайности и устойчивых к неблагоприятным условиям, болезням и вредителям, а также созданию новых продуктивных пород скота и птицы в животноводстве», — отмечается в прогнозе. Четвертым и пятым факторами являются развитие рынка органической продукции «с дальнейшим выходом на мировой рынок», а также реализация экспортного потенциала предприятиями АПК.

Российская экономика в целом в 2019 году, как и АПК, увеличится на 1,3%, прогнозирует Минэкономразвития. Доля сельхозпроизодства в ВВП страны составит 3,1%. В 2020 году ожидается ускорение роста ВВП до 2%, а начиная с 2021 года — до уровня выше 3%. В результате доля сельского хозяйства в общем объеме ВВП сократится до 3%.

Минсельхоз, в свою очередь, ожидает рост сельхозпроизводства в 2019 году на уровне 1-1,5%, говорил в конце января глава аграрного ведомства Дмитрий Патрушев. По итогам прошлого года Минсельхоз также прогнозировал положительную динамику производства агропродукции — в пределах 1%, а в прогнозе социально-экономического развития страны, подготовленном Минэкономразвития, был заложен рост АПК на 1,1%. Однако Росстат констатировал уменьшение сельхозпроизводства на 0,6% по сравнению с 2017-м, что стало первым снижением начиная с 2012 года. В январе-марте 2019 года производство продукции сельского хозяйства увеличилось на 1,1%.