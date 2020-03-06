Российские топ-менеджеры мужчины против гендерного квотирования в компаниях

Согласно опросу консалтинговой компании Kontakt InterSearch Russia, большинство женщин-руководителей относятся к практике гендерного квотирования в управленческом составе бизнеса положительно, большинство мужчин — отрицательно. При этом в своей организации подобную инициативу поддержали бы 49% женщин и 8% мужчин, против высказались бы 27% женщин и 79% мужчин соответственно. Такие цифры показал опрос топ-менеджеров российских компаний, связанный с темой diversity и женского лидерства, проведенный Kontakt InterSearch Russia в феврале этого года. В исследовании приняли участие 876 респондентов — собственников, генеральных директоров и топ-менеджеров разного функционала, 406 женщин и 470 мужчин.



Результаты опроса показали, что успешные женщины и мужчины по-разному относятся к повестке дня, связанной с гендерным равенством. Более 50% женщин, занимающих руководящие позиции, видят проблему в том, что в России существует разница в оплате труда мужчин и женщин. 70% мужчин такой проблемы не отмечают.

Большинство респондентов считают, что в России женщинам сложнее построить карьеру. При этом женщины (62% ответов) более негативно оценивают ситуацию по сравнению с мужчинами (47%). Почти 48% женщин-руководителей рассказали, что сталкивались с гендерной дискриминацией на работе или при трудоустройстве. Мужчины говорят о подобном опыте в 13% случаев. При этом 31% женщин и 67% мужчин считают проблему гендерной дискриминации искусственно моделируемой в последние годы.

Около 70% опрошенных ответили, что им в равной степени комфортно работать с представителями обоих полов. 23% женщин и 24% мужчин предпочитают деловые отношения с мужчинами, а не с женщинами.

В российских компаниях руководящие должности в основном занимают мужчины: 72% женщин и 56% мужчин подчиняются начальнику-мужчине. Характерно, что женщины топ-менеджеры по сравнению с мужчинами чаще выбирают те компании, где на высших позициях больше женщин либо топовые должности заняты мужчинами и женщинами в равной пропорции. Предшественником мужчины на руководящем посту чаще всего был мужчина (43% случаев), а женщины — женщина (43%).

Отвечая на вопрос о перспективах развития в нынешней компании, большинство респондентов (около 40%) заявили, что им уже некуда расти. При этом мужчины, считающие по-другому, гораздо более уверены в дальнейшем росте на данном месте, полагая, что им просто требуется время, опыт или знания для достижения новой ступени. Женщины чаще считают, что им нужно попробовать свои силы в другом месте.

Респонденты согласны с тем, что существуют компетенции и качества, в большей степени присущие мужчинам или женщинам. Заботливость, методичность и гибкость были названы качествами, характерными для женщин. «Мужскими» компетенциями оказались амбициозность и рискованность, при этом мужчины-респонденты, в отличие от женщин, также добавили к последнему списку стратегическое мышление и лидерство.

«Исследование показало резкое неприятие мужской аудитории идеи гендерного паритета в руководстве. На фоне современных дискуссий о женском лидерстве мужчины опасаются того, что квотирование, которое сейчас активно внедряется в западных компаниях, приведет к тому, что на руководящих позициях в бизнесе мужчины останутся в меньшинстве, — комментирует партнер Kontakt InterSearch Russia Галина Спасенова. — Подобные инициативы воспринимаются как «отъем» работы у мужчин, хотя речь идет только о том, что и у мужчин, и у женщин должны быть одинаковые возможности роста внутри компаний». Градус современных дискуссий в итоге приводит к столкновению двух аудиторий: женщины обвиняют в неудачах мужчин и провоцируют man-blaming, а мужчины считают, что бизнес и искусство скоро захватят женщины, чьи компетенции не будут оцениваться вообще. По мнению Спасеновой, основная надежда в такой ситуации на работодателей, которые смогут понять необходимость гендерного баланса в компаниях и построят программы развития сотрудников таким образом, чтобы шанс на успех получали все.