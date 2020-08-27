Росстат снова зафиксировал нулевую инфляцию

Заметнее всего снизились цены на картофель, морковь, яблоки, томаты, лук и капусту Е. Разумный

По данным Росстата, с 18 по 24 августа индекс потребительских цен остался на уровне предыдущей отчетной недели. С начала августа отмечается небольшое снижение на 0,1%, а с января — прирост на 2,9%, говорится в отчете ведомства.



Среди продовольственных товаров заметнее всего подорожала свинина — на 0,6%, в восьми регионах зафиксирован рост цен на 2% и более, в том числе в Ивановской и Тульской областях — на 3,7% и 2,5% соответственно. В то же время в Алтайском крае свинина подешевела на 2,4%. Также на 0,3% подорожали полукопченая колбаса, сметана и сыры, на 0,2% — вареная колбаса, жирный творог, подсолнечное масло, хлеб, фруктово-ягодные и овощные консервы для детского питания, мягкие конфеты, глазированные шоколадом.



Значительнее всего подешевел картофель — на 4,5%, цены на морковь и яблоки снизились на 3,9%, стоимость томатов уменьшилась на 3,5%, лука — на 3,1%, белокочанной капусты — на 2,8%. Пока цены сохраняют ожидаемый тренд, в том числе плодоовощная инфляция демонстрирует сезонные изменения, говорит начальник Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Дарья Снитко. При этом рост цен на свинину для августа не характерен, однако в первом полугодии 2020 года цена на этот вид мяса снизилась в среднем на 10%, поэтому сейчас происходит в некотором смысле логичная компенсация цен, прокомментировал «Агроинвестору» старший менеджер группы по оказанию услуг предприятиям АПК компании EY Максим Никиточкин



«Из всех продовольственных товаров в текущем году ожидаем роста цен на сахар и подсолнечное масло, что связано как со снижение урожая сахарной свеклы и масличных, так и повышением валютного курса», — прокомментировала «Агроинвестору» Снитко. Также она считает, что в 2020-м ощутимо подорожают фрукты, так как в России и соседних странах ожидается существенное снижение урожая яблок.



При этом цены на молочную продукцию, вероятно, останутся стабильными, овощи и фрукты покажут стандартную сезонную динамику: снижение на 5-10% до конца сентября, затем будет стагнация и рост с ноября, говорит Никиточкин. Цены на свинину могут немного увеличиться, чтобы компенсировать падение начала года, но в среднесрочном периоде из-за сильного давления предложения цены могут еще скорректироваться вниз.



Дарья Снитко, начальник Центра экономического прогнозирования Газпромбанка В целом предпосылок для существенной инфляции на продовольствие в текущем году нет, поскольку из-за кризиса спрос на продукцию снижается и оказывает сдерживающее влияние на возможности повышать цены. Центр экономического прогнозирования Газпромбанка ожидает ускорения инфляции к концу года до 4%.

Центробанк сообщает, что в августе инфляционные ожидания населения на следующие 12 месяцев составили 8,8% против 7,9% в марте. Рост ожиданий наблюдается и относительно инфляции в 2020 году: по сравнению с мартом выросла доля тех, кто считает, что она будет выше 4%. При этом ожидания относительно инфляции в трехлетней перспективе не изменились.



«Оценки как ожидаемого, так и текущего месячного роста цен в августе (с исключением сезонности) также повысились по сравнению с мартом. Респонденты чаще, чем в первом квартале, говорили о росте цен на большинство товаров и услуг повседневного спроса. В то же время реже упоминался рост цен на лекарства и медицинские услуги», — говорится в комментарии ЦБ.



При этом текущий уровень инфляции находится вблизи среднего значения четвертого квартала 2019 года. Согласно прогнозу Банка России, к концу 2020-го годовая инфляция повысится до 3,7-4,2%, по итогам 2021-го она будет находиться в интервале 3,5-4%, в дальнейшем — стабилизируется вблизи 4%.

