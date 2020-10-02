Аналитики понизили прогнозы сбора кукурузы

Сейчас средняя урожайность на 7,4 ц/га меньше прошлогодней Pixabay

Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) прогнозирует, что валовой сбор кукурузы в этом году будет на уровне 13,3-13,6 млн т в весе после доработки. Это чуть ниже озвученной ранее оценки в 13,5-13,7 млн т. Руководитель зернового направления ИКАР Олег Суханов рассказал «Агроинвестору», что существенное снижение производства — примерно на 25% — ожидается на юге страны из-за засухи и жары в летний период. «В Центральном округе урожайность кукурузы также уменьшится в сравнении с рекордными показателями прошлого года, но за счет увеличения посевных площадей производство агрокультуры там может вырасти на 5-10%», — оценил он.



Аналитическая компания «ПроЗерно» снизила прогноз валового сбора кукурузы с 13,7 млн т до 13,4 млн т. В этом году посевные площади выросли на 11%, но текущая урожайность ниже прошлогодней. Гендиректор «ПроЗерна» Владимир Петриченко также отметил снижение урожая на юге из-за засухи, но в оценке ситуации в Черноземье более осторожен, чем Суханов. «Пока картина, скорее, разочаровывает: виды на урожай были неплохие, а реальность хуже», — отметил он.



Российский зерновой союз (РЗС) прогнозирует сборы несколько ниже, чем в прошлом году — 13,8-13,9 млн т. «Это не рекордный урожай, но и не плохой, если бы не засуха на юге, было бы на 1,5-2 млн т больше», — считает вице-президент союза Александр Корбут.



По данным подведомственного Минсельхозу «Центра агроаналитики» на 1 октября, кукуруза убрана примерно с 30% посевной площади, намолочено 3,9 млн т — на 310 тыс. т меньше, чем годом ранее. Средняя урожайность составляет 45,9 ц/га против 53,3 ц/га.

Сильнейшую засуху в ЮФО назвал причиной снижения урожайности портфолио-менеджер по семенам кукурузы компании «Сингента» Павел Ищенко. В некоторых районах она была настолько сильной, что на растениях даже не образовывались початки. В Центральном Черноземье и части Поволжья, по его словам, затянувшиеся холода в начале сезона привели к изреженным или неравномерным всходам. Однако урожай в этих регионах представитель компании прогнозирует высокий, а в целом предполагает, что сбор кукурузы в стране будет на уровне прошлогоднего. В 2019-м, по данным Росстата, валовой сбор кукурузы составил 14,3 млн т.



Агроном-консультант «СуФФле Агро Рус» Сергей Черников не согласен с оптимистичной оценкой урожая в ЦЧР и считает, что более вероятно снижение на 10-20% по отношению к прошлому году. «Это связано с очень холодной погодой весной и в июне. Кукуруза — теплолюбивое растение, в начале вегетации ей не хватило тепла, и она находилась в жестком стрессе, — рассказал он «Агроинвестору». — Второй негативный фактор, который сильно повлиял в начале вегетации — это переувлажнение почвы. Наблюдался дефицит фосфора и очень слабое развитие корневой системы. В июле, наоборот, резко началась сильная жара. Она доходила до 44 градусов, а в августе отмечалась нехватка влаги, так что листья на кукурузе начали сгорать».



В холдинге «Агротех-Гарант» (Воронежская и Белгородская области) урожайность кукурузы упала на 30%. Президент компании Сергей Оробинский назвал причиной сильную засуху на протяжении почти трех месяцев. Урожайность кукурузы в процессе уборки составляет 70-75 ц/га. Гендиректор «АПК Родное» (Тульская область) Дмитрий Инютин прогнозирует снижение урожайности на 20%. По его словам, основной сложностью стала нехватка тепла в период роста кукурузы.



Почти вдвое сократилась урожайность в компании «Рассвет» (Ростовская область) и составляет 40 ц/га на богаре (в прошлом году было 70 ц/га), на орошаемых участках ожидают снижения на 10-15 ц/га. Директор предприятия Сергей Авакян говорит, что в этом году из-за дефицита влаги ему пришлось уменьшить посевы на богаре на 350 га до 840 га, на следующий год он планирует сокращение и на орошаемых участках из-за нехватки воды для полива.



В то же время в агрофирме «Прогресс» (Краснодарский край) урожайность кукурузы выше, чем в прошлом году: 100-102 ц/га на богаре против 70 ц/га в 2019 году. «Проблемы с погодой у нас тоже были — не было осадков в августе и сентябре, именно поэтому сейчас сроки уборки ранние. Зато дожди шли в июне, июле, это и помогло получить такой большой урожай, — прокомментировал «Агроинвестору» гендиректор предприятия Александр Неженец. — Плюс к этому наш 20-тилетний опыт выращивания по современным технологиям, мы к таким показателям давно шли и не впервые получаем 100 ц/га».



Отраслевые аналитики также понизили прогнозы экспорта кукурузы и ее внутреннего потребления. По оценкам ИКАР и РЗС на внешние рынки будет отгружено 3,5-4 млн т. «ПроЗерно» также сообщает об объемах до 4 млн т. В прошлом году вывоз составил 4,33 млн т. Внутреннее потребление, по расчетам РЗС, может составить 9,5-10 млн т. Оценка «ПроЗерна» - 9,4 млн т против 9,9 млн т в прошлом сезоне. «Это не столько снижение потребления, сколько тактическая коррекция спроса со стороны животноводства: может произойти замещение кукурузы фуражной пшеницей, ячменем, зернобобовыми и шротом», — объяснил Петриченко.

