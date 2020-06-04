Аграрии перевыполнили план сева яровой пшеницы и кукурузы

По данным Минсельхоза на 3 июня, яровая пшеница была посеяна на 12,2 млн га — на 0,5% больше прогнозной площади. Год назад в это время агрокультура занимала 11,7 млн га. По прогнозу Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) яровая пшеница займет на 200-300 тыс. га больше, чем предполагало агроведомство. «Похоже, что наши ожидания оправдались, потому что уже видно, что посевы будут расширены по сравнению с прошлыми годами и планами Минсельхоза», — рассказал в ходе онлайн-конференции, организованной компанией «Сингента», гендиректор ИКАР Дмитрий Рылько. По его словам, для увеличения посевов были созданы все условия: «фантастические» цены в Западной Сибири и на Урале, хороший спрос со стороны Казахстана, программа субсидирования перевозок.

Однако посевы яровой пшеницы увеличиваются не только за Уралом. Так, в Центре агрокультурой уже заняли 868 тыс. га при плане в 764 тыс. га. Текущий показатель близок к уровню середины 1990-х годов, то есть как минимум будет побит рекорд 20-тилетней давности, отметил Рылько, уточнив, что реально посевы уже больше, но идет определенная задержка в статистической отчетности. Регионы Приволжья также уже перевыполнили план, заняв яровой пшеницей 3,26 млн га при прогнозе сева на уровне 3,33 млн га, говорится в презентации ИКАР.

Посевы кукурузы в этом году также будут выше плановых показателей. Агрокультура уже заняла площадь на 4,1% больше, чем прогнозировал Минсельхоз — свыше 2,82 млн га против 2,73 млн га. Раньше в Центре страны были проблемы с ее уборкой, однако за последние годы аграрии построили сушильные мощности, что позволяет получать высокую рентабельность, отметил Рылько. «Мы идем по рекордному графику сева 2017 года, и есть вероятность, что посеем больше», — добавил он.

Динамика сева подсолнечника и ситуация на полях также достаточно оптимистичные, продолжает Рылько. «Единственная проблема — в ПФО никак не могут досеять, потому что все Поволжье залило. Обильные осадки — это хорошо для озимых, но есть проблемы с севом пропашных агрокультур», — сказал он. Тем не менее, ИКАР рассчитывает, что площадь сева будет на уровне прошлогоднего рекорда. По данным Минсельхоза, к 3 июня подсолнечник занимал 8,05 млн га или 99,3% к прогнозу. Годом ранее в это время агрокультура была посеяна на 8,04 млн га.

А вот по рапсу и сое ИКАР прогнозирует небольшое сокращение посевов. Первый сейчас занимает 1,1 млн га (88,2% от плана), вторая — 2,4 млн га (76,7%). Из презентации Дмитрия Рылько следует, что рапсом может быть засеяно около 1,23 млн га против 1,29 млн га, как ожидает Минсельхоз, соей — 3,16 млн га (3,17 млн га). В частности, по рапсу ожидается уменьшение площадей в Западной Сибири, где в прошлом году доходность агрокультуры серьезно упала из-за проблем с луговым мотыльком. «Если пять лет подряд посевы росли, то сейчас будет просадка», — отметил эксперт.

По сое ИКАР прогнозирует сокращение площадей в центральных регионах страны на фоне относительно низкой рентабельности агрокультуры. «Соя — парадоксальный товар для Центра России: мы выращиваем больше, чем позволяют перерабатывать текущие мощности, поэтому сою приходится возить на переработку на заводы «Содружества» в Беларусь или Калининград, что отрицательно влияет на доходность, — рассказал Дмитрий Рылько. — Когда ситуация изменится, мы снова увидим рост посевов в Центре». При этом на Дальнем Востоке в этом году сев сои будет хорошим после некоторого сокращения в 2019-м. Однако есть вопросы к госрегулирования масложирового сектора. Сейчас действует запрет на экспорт подсолнечника, сои и рапса, и если подобные решения будут приниматься снова, то это может достаточно сильно снизить стимулы для производства масличных, подчеркнул Рылько.