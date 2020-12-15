Цены на российскую пшеницу могут упасть на 10%

Экспортные цены на российскую пшеницу на прошлой неделе почти не изменились Flickr.com

Рублевые цены российской пшеницы в ближайшие недели могут упасть на 10% от текущего уровня, прогнозирует аналитический центр «СовЭкон». Это станет результатом введения единой экспортной пошлины на пшеницу в размере 25 евро за тонну. Ослабление цен на ячмень и кукурузу будет менее выраженным, считают аналитики. Пошлина на пшеницу будет действовать с 15 февраля по 30 июня параллельно с экспортной квотой на зерно в 17,5 млн т.



Экспортные цены на российскую пшеницу на прошлой неделе почти не изменились, хотя новости из России о планах ограничения поставок зерна вызвали всплеск цен на мировых площадках, пишет Reuters. По данным Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), цена пшеницы с протеином 12,5% с поставкой в январе (FOB Новороссийск) к концу прошедшей недели осталась на уровне $252/т. По информации Refinitiv, цена за неделю не изменилась, оставшись на уровне в $253/т. «СовЭкон» зафиксировал подорожание на $2 до $257/т. Средние цены на пшеницу 3-го класса на прошлой неделе снизились на 225 руб. до 15725 руб./т, 4-го класса — на 200 руб. до 15700 руб./т, 5-го класса — на 50 руб. до 14925 руб./т (EXW, Европейская часть России, без НДС), уточняет «СовЭкон».



Руководитель аналитического центра «Русагротранса» Игорь Павенский говорит, что на данный момент ничего критичного с ценами на пшеницу не происходит. «Они находятся в диапазоне $253-255/т, никакого роста нет. Да, Чикаго рос в пятницу на 1,5%, но вчера цены опять пошли вниз, так как есть существенные объемы со стороны стран-конкурентов (Австралия, Канада, США, часть Европы), это не позволяет ценам сильно варьироваться», — прокомментировал он «Агроинвестору».



Директор департамента аналитики Российского зернового союза Елена Тюрина отмечает, что рост мировых цен понятен — он обусловлен ожиданием того, что Россия увеличит экспортную стоимость пшеницы. «Рынок к этому готовится и начинает реагировать повышением цены. Учитывая место России на мировом рынке пшеницы, наши действия очень сильно влияют на мировую динамику цен», — говорит она. По словам Тюриной вчера крупные экспортеры снизили свои закупочные цены на пшеницу примерно на 1,6-1,8 тыс. руб. за тонну и средняя цена достигла 15,4-15,6 тыс. руб./т. Это сигнал для рынка о скором уменьшении закупочных цен, считает она. «Теперь мы будем смотреть, как отреагируют сельхозпроизводители», — добавляет Тюрина.



Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев на оперативном совещании премьер-министра Михаила Мишустина с вице-премьерамии кабмином сказал, что цены на продовольственную пшеницу планируется снизить до 14 тыс. руб. за тонну без НДС в центральной части России и до 13 тыс. руб. к концу февраля 2021 года. По словам Павенского, если этого не случится, экспортный спрос существенно упадет, потому что и высокие цены, и пошлину экспортеры не потянут. «Если к декабрю вывезут около 25,5 млн т пшеницы, остаток будет на уровне 13 млн т, чтобы отгрузить такой объем, нужно, чтобы цены внутреннего рынка выровнялись под эту историю с пошлиной», — считает эксперт.



Тюрина отмечает, что в ситуации со снижением цен может возникнуть определенный конфликт интересов. Если переработчики будут ставить цену выше, а у них в декабре идет вторая закупка (первая проходит после уборки урожая), то цены не снизятся до заявленных Патрушевым 14 тыс. руб. за тонну, полагает она. «Эта сумма для меня очень сомнительна, потому что спрос со стороны мирового рынка достаточно высокий на фоне снижения производства в ЕС и Украине, и мы, конечно же, номер один на этом рынке, — рассуждает она. — Понятно, что мы должны подстраиваться под экспортный уровень цен, который имеем, — $253-254 за тонну (FOB Новороссийск). Этот уровень держится уже месяц». Сигнал о снижении цены направлен рынку, но не факт, что они опустятся ниже 16,8-17 тыс. руб. за тонну, полагает Тюрина.

