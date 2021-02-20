Первый в мире случай заражения человека новым штаммом гриппа птиц выявлен в России

Весной ситуация с распространением гриппа птиц может усугубиться Pixabay

Ученые центра «Вектор» выявили у семи сотрудников птицефабрики на Юге России грипп птиц нового типа A(H5N8), сообщила «Агроинвестору» пресс-служба Роспотребнадзора со ссылкой на заявление главы ведомства Анны Поповой. По ее словам, это первый подтвержденный в мире случай инфицирования людей этой болезнью.



Попова рассказала, что на предприятии, где заразились люди, в декабре 2020 года среди поголовья птиц была зарегистрирована вспышка гриппа. О каком именно предприятии идет речь, не уточняется. По словам Поповой, после обнаружения болезни все мероприятия по защите людей и животных были проведены в короткий срок, все риски были минимизированы, и дальнейшего развития эпидемиологическая и эпизоотическая ситуация не получила. «Все инфицированные сотрудники фабрики чувствуют себя хорошо и полностью здоровы, им оказана квалифицированная помощь, течение болезни было легким», — приводит пресс-служба Роспотребнадзора слова Поповой.



Случаи передачи нового типа вируса гриппа птиц от человека к человеку пока не зафиксированы, заверила глава Роспотребнадзора. «Пока мы видим, что новый возбудитель гриппа птиц способен передаваться от птиц к человеку — он преодолел межвидовой барьер. Но от человека к человеку на сегодняшний день этот вариант вируса гриппа не передается», — рассказала Попова ТАСС и добавила, что время покажет, насколько быстро последующие мутации позволят ему преодолеть и межвидовой барьер.



«Это научное открытие наших ученых <…> позволяет предупредить и ученых, и практиков, и общественность и граждан во всем мире, чтобы своевременно принять необходимые меры и противодействовать новой угрозе. Время для этого у нас сегодня есть», — подчеркнула главный санитарный врач России. Глава Роспотребнадзора также сообщила, что Россия направила Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) информацию о первом случае заражения людей новой разновидностью гриппа птиц.



Ведущий специалист ВНИИЗЖ Виктор Ирза сказал «Агроинвестору», что никаких оснований для паники нет, пока неясно, как произошла передача вируса гриппа птиц к человеку. «Вирус вызвал болезнь после передачи, или это просто механическое, совершенно безвредное для человека носительство? Нет подробностей о том, каким образом он был выявлен, где это случилось: в легких, в трахее, или, может быть, головном мозге? Главное то, что нет болезни, от человека к человеку он не передается, значит, говорить о преодолении межвидового барьера нельзя, — уверен эксперт. — За распространением гриппа птиц наблюдают ученые во всех странах, и пока таких случаев не было — наша страна заявила об этом первой».



Ирза отметил, что, как и любую трансграничную болезнь, грипп птиц сложно контролировать. «Все документы для контроля есть, просто нужно строго выполнять правила: не допускать контакта домашних и диких животных, а если болезнь возникла, не скрывать, а немедленно сообщать в государственную ветеринарную службу, ставить диагноз и купировать очаг. Если этого не происходит по ряду причин — затянули с постановкой диагноза, скрыли факты падежа, особенно владельцы ЛПХ — то потом идет распространение вируса, например, на обуви, по общественным местам, в которых побывал человек», — объясняет Ирза. Эксперт отмечает, что весной, в связи с перелетом птиц с зимовки, ситуация с гриппом птиц может усугубиться.



По данным Россельхознадзора, в период с 13 по 20 февраля в Международное эпизоотическое бюро поступили сообщения о регистрации вспышек высокопатогенного гриппа птиц в Эстонии (один очаг), Австрии (три очага), Великобритании (один), Германии (21), Дании (36), Ирландии (два очага), Латвии (три), Литве (один), Нидерландах (один), Польше (один), Украине (один), Финляндии (один), Франции (один), в Чешской республике (два), Швейцарии (один), Швеции (шесть), в Нигерии (три), а также в Непале (один), Иране (10), Южной Корее (10) и в Японии (23). Заболевание регистрировали среди поголовья домашней птицы и в дикой фауне. В основном отмечено выявление подтипа H5N8, но также отмечаются подтипы H5N1, H5N3, H5N4 и H5N5. В России, по информации ведомства, в 2021 году было зарегистрировано шесть вспышек гриппа птиц в сельхозорганизациях и 11 случаев в дикой фауне.

