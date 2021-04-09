«ПроЗерно»: урожай зерна может составить 125 млн тонн

Зерновые под урожай 2021 года могут занять 46,7 млн гектаров Е. Разумный

Урожай зерна в этом году может составить 125-126 млн т, включая 78 млн т пшеницы. Такой прогнозу в ходе конференции «Агроинвестора» Russian Meat & Feed Industry озвучил гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко. Потенциал валового сбора ячменя он оценил на уровне 19,6 млн т, кукурузы — 15 млн т. И если по последней эксперт прогнозирует увеличение урожая на 1,2 млн т по сравнению с 2020 годом, то по пшенице может произойти снижение на 7,6 млн т за счет уменьшения сбора озимой пшеницы. Производство ячменя может сократиться на 1,3 млн т относительно прошлого года.



Посевную площадь зерновых под урожай 2021 года «ПроЗерно» прогнозирует на уровне 46,7 млн га против 47,9 млн га в 2020-м. В том числе пшеница может занять 28 млн га (29,4 млн га в прошлом году), ячмень — 8,3 млн га (8,3 млн га), кукуруза — 2,88 млн га (2,85 млн га). В том числе сохранившуюся площадь озимых Петриченко оценил на уровне 17,38 млн га — гибель составила около 10%.



«Большой вопрос, что будет с озимыми. Если на Юге они хорошо восстановились после засушливых явлений осенью, но в Черноземье картина пока еще не ясная и весьма тревожная. Север Черноземья только освобождается от ледяной корки на полях, а южная часть попадала под сильные холода, когда там не было снега, — отметил Петриченко. — В итоге прибавка на Юге может компенсироваться минусом Черноземья, но время покажет».



Сейчас «ПроЗерно» ожидает снижения урожая зерна в ЦФО с рекордных 38,5 млн т до 29,5 млн т, на Юге аналитики жду увеличения валового сбора с 31,9 млн т в прошлом году до 33,5 млн т. Регионы Северного Кавказа могут собрать 11,3 млн т против 9 млн т в 2020-м, в Приволжье может произойти снижение производства с 32,2 млн т до 27,8 млн т. На Урале урожай может достигнуть 5,7 млн т, тогда как в прошлом году он составил около 4,5 млн т, в Сибири потенциал валового сбора оценивается в 15,3 млн т против 14,9 млн т в 2020-м.

