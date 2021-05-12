Госдума разработает новые ограничения по использованию пальмового масла

В начале года ввоз пальмового масла заметно вырос Pixabay

Профильные комитеты правительства и Госдумы займутся разработкой новых мер по сокращению использования пальмового масла в пищевой индустрии, так как повышенная до 20% ставка НДС на этот продукт не решила проблемы, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.



«Постараемся в ходе обсуждения с участием профильных министерств правительства и комитетов Госдумы выработать решения. Они могут быть разными, в том числе изменение технических регламентов на пищевую продукцию», — написал Володин. Он уточнил, что лишение налоговых льгот и повышение ставки НДС на пальмовое масло не решило задачу по ограничению его использования в продуктах питания. Его поставки в Россию после принятия этих мер сократились на 7%, но уже через несколько месяцев вновь стали расти. По данным Володина, в январе поставки пальмового масла выросли на 18,8% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года.



Если говорить не только о пальмовом масле, но и о других жирах, регулировать их использование, безусловно, нужно, считает генеральный директор Streda Consulting Алексей Груздев. «Более того, планировалось разрабатывать соответствующий ГОСТ на продукцию с заменителем молочного жира, и это нормальная практика, реализуемая во многих странах мира», — сказал эксперт «Агроинвестору». В частности, планировалось ужесточать ответственность за неоднократное нарушение в области безопасности пищевой продукции. «На данный момент уже введена система «Меркурий», раздельное размещение на полке молочной продукции и продукции с растительными жирами, осталось написать ГОСТы. Каким образом ещеможно регулировать рынок пальмового масла, пока неясно», — добавил Груздев.



Первый заместитель гендиректора холдинга «ЭкоНива» Сергей Ляшко считает, что новые меры в меньшей степени затронут молочную отрасль — в первую очередь это коснется кондитеров. Однако это зависит от того, насколько масштабным окажется регулирование, сказал он «Агроинвестору», добавив, что «нужно смотреть на конкретные предложения». По мнению Ляшко, проблема фальсификации молочной продукции в том числе путем добавления пальмового масла, во многом была решена системой «Меркурий». «Безусловно, какие-то точечные проблемы остались, но они не носят такого масштабного характера», — заключил он.



Гендиректор Petrova 5 Consulting Марина Петрова считает, что нужно всегда разбираться в причинах роста поставок пальмового масла. «На мой взгляд, есть две ключевых причины. Во-первых, это снижающиеся с 2015 года доходы населения. Именно нехватка денег у потребителей приводит к росту производства продуктов с заменой молочного жира пальмовым маслом. Особенно это распространено в десертных продуктах, творожной массе, — сказала она «Агроинвестору». — Во-вторых, технологическая необходимость использования пальмового масла при производстве детского питания, кондитерских изделий, кормов для животных и других продуктов. Кроме того, использование пальмового масла позволяет увеличить сроки хранения продукции, что важно при работе сетевых операторов. Поэтому рост потребления пальмового масла необходимо более тщательно изучать прежде, чем регулировать».



По мнению Петровой, как только уровень жизни пойдет вверх, необходимость в замене жировой составляющей будет снижаться. Она не считает «жизненно необходимым» сейчас заниматься регулированием использования пальмового масла. «На мой взгляд, первостепенным является экономический рост, потому что запретительных мер и контроля в отрасли уже в избытке», — уверена Петрова. Она добавила, что повышение ставки НДС компании ощутили более года назад, и последовавший рост себестоимости был транслирован на полку. «В том числе поэтому мы и наблюдали рост цен на конечную продукцию по широкому спектру отраслей, где используется пальмовое масло: молочная, кондитерская продукция, детское питание и другие», — объяснила Петрова.

