«Русагро» перезапустила масложировой завод в Уссурийске

До августа завод планирует переработать 40 тысяч тонн сои flickr.com

«Русагро» перезапустила свой масложировой завод «Приморская соя» в Уссурийске, сообщила компания. Предприятие уже выпустило первые объемы соевого масла и шрота. До августа планируется переработать более 40 тыс. т сои. «Приморская соя» была закрыта в декабре 2019 года. Согласно изначальным планам компании, предприятие должно было восстановить работу в октябре 2020-го, но в мае прошлого года гендиректор «Русагро» Максим Басов сообщил «Интерфаксу», что группа решила продать завод: ее не устраивали цены на сырье и готовую продукцию, кроме того, на бизнес влияла неблагоприятная ситуация с болезнями животных в регионе.



Группа планировала продать предприятие, но заключить сделку не удалось. Владелица 25% «Приморской сои» Раиса Логинова потребовала запретить компании и оператору электронной торговой площадки B2B-Center проводить продажу 75 лотов с имуществом дальневосточного предприятия стоимость 570 млн руб. В результате Арбитражный суд Приморского края запретил проведение торгов. В марте этого года стало известно о решении «Русагро» перезапустить завод.



Гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко сказал «Агроинвестору», что планы «Русагро» по переработке до нового сезона 40 тыс. т сои окажут среднее влияние на ситуацию, которая сейчас складывается на Дальнем Востоке с обеспечением сырьем и спросом на шрот и масло. В целом, по словам Петриченко, переработка сои в этом регионе очень нужна. «Когда они («Русагро») решат проблемы с миноритарным собственником, комбинат будет работать», — уверен он.



Вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут считает, что в условиях «не совсем рациональных и невнятных» ограничений на экспорт масличных, решение «Русагро» о возобновлении работы предприятия вполне естественное. По его мнению, если завод будет работать в рыночных условиях, он сможет найти определенную нишу. «Хотя сейчас ни соевое масло, ни соевый шрот пользоваться популярностью, например, на рынке Китая не будут. Значит, выходом станет внутреннее потребление: соевый шрот пойдет в животноводство, а вот с маслом могут возникнуть проблемы, так как оно почти не используется», — прокомментировал Корбут. Он отметил, что ДФО производит порядка 30% всей российской сои, поэтому найти для переработки заявленные «Русагро» 40 тыс. т не проблема. При этом, по его словам, нужно учитывать то, что основные объемы дальневосточной сои имеют более низкие показатели качества по сравнению с соей, которую выращивают в Центральной России. «Возможно, переработка стимулирует производство более качественной сои на Дальнем Востоке за счет совершенствования технологий», — рассуждает Корбут.



Внутренние цены на соевые бобы на Дальнем Востоке сейчас находятся на уровне около 50 тыс. руб. за тонну. Это на 1,5-2 тыс. руб./т дешевле, чем в Европейской части России, поэтому перевозить ее в Сибирь или в Европейскую часть нашей страны нет смысла ввиду отсутствия рентабельности, считает Петриченко. Соя, которую можно было вывезти с Дальнего Востока по нулевому тарифу, квотирована очень небольшим объемом, и эта квота уже выбрана, добавляет он. «Поэтому есть два выхода: внутренняя переработка и экспорт. Последний вариант блокирован пошлиной, хотя ее задекларированный к вывозу объем сейчас неизвестен. Еще до вступления в силу пошлины на вывоз сои был задекларирован огромный объем, такое количество может быть с трудом обеспечено всем урожаям ДФО», — отметил Петриченко.



Корбут рассказал, что цены на сою сейчас относительно стабилизировались и составляют около 48 тыс. руб. за тонну на Дальнем Востоке. «С момента анонсирования введения ограничений на экспорт сои цены выросли на 30%, после начала действия запретительной пошлины они увеличились еще на 10-12%. При этом цены в ДФО ниже, чем в ЦФО, но, учитывая расстояние перевозки, дальневосточная соя для Центральной России не проходная», — уверен он.



По данным Росстата, в марте средняя цена на приобретенную промышленными организациями сою в России выросла до 45154 руб./т, что на 13% больше, чем в феврале и на 86% — по сравнению с мартом 2020 года. Предприятия ЦФО закупали сою в среднем по 46928 руб./т, ДФО — по 43909 руб./т, ЮФО — по 50269 руб./т.

