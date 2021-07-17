На село добавили денег

В этом году на программу из федерального бюджета направят 40,5 млрд рублей Pixabay

Правительство выделило дополнительно 6 млрд руб. на госпрограмму «Комплексное развитие сельских территорий», таким образом в целом на ее реализацию в этом году будет направлено 40,5 млрд руб. Из дополнительной суммы 2 млрд руб. пойдет на поддержку сельской ипотеки, что позволит улучшить жилищные условия не менее чем для 14 тыс. семей. Еще 2,8 млрд руб. направят на повышение обеспеченности социальной и инженерной инфраструктурой по проекту «Современный облик сельских территорий». Также более 1 млрд руб. планируется вложить в создание и обустройство детских и спортивных площадок, зон отдыха, организацию освещения, пешеходной инфраструктуры в 44 регионах.



Со стартом программы комплексного развития сельских территорий в селах произошло много улучшений, считает основатель группы «Молвест», член аграрного комитета Госдумы Аркадий Пономарев. Но вопрос в том, насколько они будут долгосрочными. «Программа разбита на подпрограммы по отдельным сферам развития сельской местности. Если будут реализованы какие-то отдельные блоки из нее, то эффект будет минимальным», — рассуждает он. Для более эффективного развития сел, на его взгляд, программа должна иметь конкретные цели и показатели внутри каждого региона. «Тут важно синхронизировать задачи по экономическому развитию села, росту числа рабочих мест, созданию необходимой инфраструктуры для жизни и досуга, а также привлечению специалистов в учреждения здравоохранения и образования», — прокомментировал Пономарев «Агроинвестору».



Представители бизнеса отмечают, что государство действительно вносит определенный вклад в развитие сельских территорий. Так, в Оренбургской области сейчас ведется строительство водопровода в селе Заглядино, рассказывает гендиректор компании «Елань» Алексей Орлов. Однако каких-то глобальных результатов от действия программы пока не заметно, добавляет он. По словам Орлова, в основном сам бизнес вкладывает средства в поддержание сельской инфраструктуры. «В первую очередь, именно мы заинтересованы в том, чтобы люди оставались на селе и шли работать к нам на предприятие. В частности, мы ремонтируем дороги, фельдшерско-акушерские пункты, дома культуры. Ежегодно тратим на поддержку села до 5 млн руб.», — говорит он.



Главный аналитик группы «Черкизово» Рустам Хафизов говорит, что агрохолдинг обратил внимание на программу улучшения жизни на селе в конце 2020 года. «Мы считаем, что это действительно важный и востребованный инструмент для формирования качественной инфраструктуры на селе. Это поддержка в строительстве социальных объектов, транспортной инфраструктуры, жилья, — перечисляет он. — Создания рабочих мест в сельской местности и предоставления сотрудникам привлекательных условий труда порой бывает недостаточно, чтобы специалисты со временем не приняли решение сменить место жительства». Зачастую такие решения связаны с требованиями к наличию на селе детских садов, школ, физкультурно-оздоровительных комплексов и в целом всего того, что называют «комфортной средой». Сегодня, даже если работодатель будет платить высокие зарплаты, удержать квалифицированного специалиста на селе при отсутствии этой инфраструктуры непросто, отмечает Хафизов.



«Здесь же возникает второй, более комплексный вопрос, — не только удержание, но и привлечение молодых специалистов. Без качественной среды, сравнимой с городской, привлекать молодые кадры, например, из городов крайне сложно, — продолжает он. — Поэтому, безусловно, эта программа сегодня очень востребована всеми регионами, где мы работаем, а это 15 субъектов России от Калининграда до Алтая. И очень важно, чтобы финансирование программы было увеличено». Другие компании активно участвуют в этой программе и решают важнейшие вопросы, например, связанные со строительством нового жилья или с дошкольным и школьным образованием. «Поэтому в ближайшее время мы также планируем подать заявку на участие в программе», — делится представитель «Черкизова».



Хафизов добавляет, что группа активно участвует в социально-экономической жизни и инфраструктурных проектах в регионах и районах присутствия. В компании создан профильный отдел корпоративной социальной ответственности, который занимается разработкой стратегии в данном направлении, а также работой с обращениями на оказание благотворительной и спонсорской помощи. «Наш подход в решении таких вопросов в первую очередь ориентирован на адресную поддержку. Если есть конкретная проблема, например, в муниципальном образовании, где живут и работают наши сотрудники, то мы ее решаем. Например, компания активно поддерживала регионы присутствия в период пандемии, выделяя средства и продукцию для помощи социально незащищенным слоям населения, — рассказывает он. — За 2020 год на различные цели было направлено более 15 т продукции и свыше 30 млн руб., в том числе на закупку аппарата для проведения тестирования на коронавирус для Липецкой области за 10 млн руб.».



По наблюдениям председателя совета директоров «Раздолье Агро» Алексея Иванова, желающих работать на селе все меньше, так как условия труда достаточно тяжелые, причем это общемировая тенденция. «В Тульской области, где находится наше предприятие, действительно ремонтируют дороги, делают тротуары, открываю библиотеки и клубы. Однако это не очень мотивирует людей оставаться в селах и деревнях. Все больше людей из сел перебираются в Москву и крупные мегаполисы, где проще найти работу и лучше качество жизни», — сетует он. Со своей стороны «Раздолье Агро» старается организовать на базе предприятия служебное жилье, восстанавливает и ремонтирует общежития, чтобы сотрудники могли жить и работать в нормальных условиях. На все это компания ежегодно тратит больше 1 млн руб.



Группа компаний «Талина» в рамках госпрограммы комплексного развития сельских территорий через свой Фонд социальных проектов профинансировала подготовку проектной документации и проведения инженерных изысканий по проекту строительства сетей водоснабжения в селе Атяшево республики Мордовия, рассказывает представитель агрохолдинга. Сейчас ведутся работы для подачи заявки на выделение средств на проект из федерального, республиканского и местного бюджетов. Уже в 2022 году жители села Атяшево смогут пользоваться чистой водой для своих нужд, уточняет он.



Группа «Сюкден» регулярно участвует в различных инвестиционных и благотворительных программах в зонах присутствия подразделений компании. «В общей сложности в 2020 году мы направили на эти цели более 60 млн руб.», — делится финансовый директор группы Глеб Тихомиров. При этом он отмечает, что в масштабах страны и имеющихся проблем объем финансирования госпрограммы развития сельских территорий небольшой. А самостоятельно владельцам агробизнеса не решить существующие проблемы. «Нужны хорошие дороги, комфортное жилье, больницы, школы, а также специализированные учебные заведения, где могли бы учиться будущие кадры для агропромышленных предприятий, — уверен Орлов. — Отсутствие всего этого в регионе сигнализирует людям о том, что он является неблагоприятным для жизни». Иванов считает, что важно обеспечить поддержку среднего и малого бизнеса на селе, чтобы людям было интересно там оставаться работать, вовлекать в свое дело семью, родственников. «У нас же пока делается ставка на крупные агрохолдинги», — отмечает он.



Важнейшей задачей развития сельских территорий является благополучие людей, напоминает Пономарев. Чтобы им комфортно жилось вдали от города, но уровень жизни и доступ к нужным услугам был не хуже, чем в городе. «Это долгосрочная работа, она получила хорошее начало с федеральной программой, но вопросов и проблем остается еще очень много и в каждом конкретном регионе они свои. И для дальнейшей работы эту специфику обязательно нужно учитывать», — подчеркивает он.



Программа комплексного развития сельских территорий начала действовать в прошлом году и рассчитана до 2025-го. Общий объем финансирования запланирован на уровне 1,5 трлн руб., в том числе 733,4 млрд руб. — из федерального бюджета. Изначально стоимость программы была выше — 2,29 трлн руб., в том числе 1,06 трлн руб. из федерального бюджета, однако затем ее бюджет был сокращен. Среди целей программы — сохранение доли сельского населения, увеличение доходов сельских жителей, улучшение жилищных условий и развитие инфраструктуры. Предполагается, что жизнь и работа на селе станут привлекательнее, что в том числе позволит решить кадровые проблемы агросектора.

