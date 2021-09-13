Минсельхоз США сохранил прогноз урожая пшеницы в России

К 10 сентября в России собрали свыше 97 млн тонн зерна Е. Разумный

Минсельхоз США в сентябрьском обзоре оставил без изменения прогноз валового сбора пшеницы в России — 72,5 млн т без учета Крыма. В том числе урожай озимой пшеницы может составить 50,5 млн т, яровой — 22 млн т. В августе ведомство резко снизило оценку урожая сразу на 12,5 млн т, что в том числе было связано с публикацией Росстатом данных по посевам: площадь сохранившихся озимых оказалась меньше, чем предполагалось ранее и составила около 15,6 млн га.



Прогноз экспорта пшеницы из России в сезоне-2021/22 также остался неизменным — 35 млн т. Таким же может быть объем поставок из стран Евросоюза, оценивают американские аналитики. США могут поставить на внешние рынки 24,5 млн т агрокультуры, Австралия — 24 млн т. Таким образом, по итогам сезона Россия, согласно прогнозу, разделит мировое лидерство по экспорту пшеницы с ЕС.



При этом Минсельхоз США понизил прогноз производства фуражного зерна в России на 2 млн т до 39,9 млн т. В том числе сбор кукурузы может составить 15,5 млн т, ячменя — 18 млн т. В предыдущем обзоре аналитики оценивали потенциал их урожая на уровне 16,5 млн т и 19 млн т соответственно. Прогнозы по овсу и ржи остались без изменений — 4,1 млн т и 2 млн т.



Потенциал экспорта фуражного зерна из России также пересмотрен в сторону уменьшения — с 10,15 млн т до 9,95 млн т. В том числе, по прогнозу американского агроведомства, вывоз кукурузы может составить 4,8 млн т (5 млн т в августовском обзоре), оценка поставок ячменя осталась без изменений — 5 млн т. Также в этом сезоне Россия может экспортировать 100 тыс. т овса и 35 тыс. т ржи, в августе оценки были такими же.



Минсельхоз России сохраняет неизменным прогноз урожая в этом году — 127,4 млн т, включая 81 млн т пшеницы. По данным ведомства на 10 сентября, зерновые и зернобобовые обмолочены с 36,5 млн га, собрано 97,2 млн т зерна. В том числе пшеница убрана с 24,1 млн га, урожай составляет 70 млн т; ячмень обмолочен с 7,2 млн га, собрано 17,3 млн т; кукуруза на зерно обмолочена со 148 тыс. га, получено 661,6 тыс. т.

