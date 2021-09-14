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Russian Crop Production — 2021/22

Аналитика

Экспортные цены на пшеницу обновили семилетний максимум

При этом внутренние цены снижаются

Екатерина Шокурова

| Агроинвестор |

Россия продолжает терять конкурентоспособность на внешнем рынке
«Содружество»
Россия продолжает терять конкурентоспособность на внешнем рынке
«Содружество»

Экспортные цены на российскую пшеницу с протеином 12,5% в глубоководных портах на прошлой неделе продолжили рост на фоне ожиданий снижения урожая в России и слабо предсказуемых ставок экспортной пошлины, говорится в обзоре аналитического центра «СовЭкон». По данным аналитиков, агрокультура подорожала на $2 до $303/т (FOB) — это новый максимум за последние семь лет.

Председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин сказал «Агроинвестору», что сделки проходят по ценам $310 за тонну, «живой спрос» находится на уровне $300-305 за тонну. «Рынок ждет реакции крупнейших импортеров на повышение нашей экспортной пошлины. Похоже, что динамика увеличения экспортной пошлины будет формировать повышательный ценовой тренд ближайших недель. Мы увидим сделки и по $310 за тонну и, возможно, выше», — считает он.

Руководитель аналитического центра «Русагротранса» Игорь Павенский сказал «Агроинвестору», что экспортные цены на российскую пшеницу по-прежнему находятся на уровне около $300/т FOB, однако спрос по таким ценам на низком уровне ввиду более конкурентных предложений, в первую очередь, со стороны Украины и Румынии. «Закупочные цены в портах после существенного снижения на фоне роста пошлины также стабильны — около 16,5 тыс. руб./т. В центральных регионах переработчики пытаются уменьшать закупочные цены, но активность продаж по сниженным ценам пока остается невысокой, поэтому цены предложений пшеницы находятся на уровне около 15 тыс. руб./т без НДС, как и неделю назад, — отметил эксперт. — Дальнейший рост пошлины до $60/т и выше при отсутствии значимого повышения экспортных цен, скорее всего, будет приводить к дальнейшей коррекции вниз на внутреннем рынке, прежде всего, в южных регионах».

Согласно мониторингу «СовЭкон», на внутреннем рынке цены в портах на пшеницу 4-го класса снизились на 1% до 16,1-16,5 тыс. руб. за тонну, а средние цены для Европейской части страны — на 1,2% до 14,9 тыс. руб. за тонну. «Рынок ожидает повышения экспортной пошлины, предложение нового урожая остается относительно высоким», — говорится в сообщении центра. Краткосрочно аналитики «СовЭкона» прогнозируют несколько более низкие или стабильные рублевые цены на пшеницу. По их мнению, потенциал снижения цен выглядит ограниченным. Зернин уточнил «Агоинвестору», что стоимость российской пшеницы в глубоководных портах составляет 16,2 тыс. руб. за тонну, на мелководье — 15,8 тыс. руб. за тонну.

Пошлина на экспорт пшеницы с 15 сентября по 21 сентября вырастет с $46,5 до $52,5 за тонну. Зернин ранее говорил, что уровень экспортной пошлины на пшеницу может достичь $70 за тонну во второй половине сентября. «С большой вероятностью, именно тогда мы и увидим резкий спад в отгрузках», — отмечал он. По мнению аналитиков «СовЭкона», индекс пошлины остается большой непредсказуемой переменной для цен, подразумевая большие риски для экспортеров, которые они должны отражать в цене. «Теоретически, он должен продолжать расти быстрыми темпами», — прогнозируют они.

На фоне высоких экспортных цен на пшеницу Россия продолжает терять конкурентоспособность на внешнем рынке, говорится в сообщении центра. На последнем тендере GASC закупило 240 тыс. т украинской пшеницы и всего 60 тыс. т российской. «Украина завершила уборку рекордного урожая, размер которого «СовЭкон» оценивает в 31,6 млн т, что на 7 млн т выше прошлого года. В ближайшее время страна, вероятно, будет активнее контрактовать новый урожай, конкурируя на многих рынках с Россией», — считаю аналитики центра.

Между тем, российские отраслевые эксперты снижают свои прогнозы по урожаю зерна в этом сезоне. По последней публичной оценке «СовЭкона», валовой сбор зерна в этом году составит 122 млн т, в том числе 75,4 млн т пшеницы. «ПроЗерно» оценивает общий урожай зерна в 119 млн т, из них 75 млн т пшеницы, 18,2 млн т ячменя и 14 млн т кукурузы. 6 сентября свой прогноз снизил Российский зерновой союз - до 118 млн т, в том числе 75 млн т пшеницы.

Екатерина Шокурова 

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