Предприниматели предложили поддержать малых и средних экспортеров зерна

Вывоз агрокультур из мелководных портов Азово-Черноморского бассейна вносит немаловажный вклад в экспортный зерновой потенциал страны www. vistaport.ru

Бизнес-объединение «Опора России» направило письмо главе Минсельхоза Дмитрию Патрушеву, где попросила поддержать малых и средних экспортеров зерна (документ есть в распоряжении «Агроинвестора»). Авторы инициативы отмечают, что Минсельхоз публикует ставки экспортных пошлин на пшеницу и ячмень, формирующиеся из ценовых индикаторов, исходя из зарегистрированных экспортных контрактов на базисе FOB Новороссийск. Но Новороссийский морской торговый порт — глубоководный, через него идет крупнотоннажный экспорт, отмечают авторы обращения.



При этом вывоз агрокультур из мелководных портов Азово-Черноморского бассейна вносит немаловажный вклад в экспортный зерновой потенциал страны. Тем не менее, рыночная конъюнктура для мелкого и среднего экспорта в последние годы «складывается не лучшим образом». Это связано с высокой конкуренцией со стороны крупных экспортеров через глубоководные порты, отметили авторы инициативы. Они добавили, что также сказывается увеличение тендерного присутствия стран-импортеров, которые предпочитают покупать сельхозпродукцию «большой водой». Еще одной проблемой стала необходимость уплаты пошлины в том же размере, что и для экспортеров глубоководных портов.



По мнению «Опоры России», все эти факторы создают серьезный риск для экспортного потенциала малых портов. Выручка экспортеров сокращается, с рынка уходят мелкие и средние игроки, эффективность портовой инфраструктуры отсутствует ввиду неполной загрузки.



В связи с этим авторы обращения предлагают включить в ценовой индекс для расчета ставок вывозных таможенных пошлин цены на пшеницу, экспортируемую через мелководные порты Азово-Черноморского бассейна. Бизнес-объединение также просит применять поправочный понижающий коэффициент при расчете вывозных таможенных пошлин на все зерновые (пшеница, ячмень, кукуруза), которые отгружаются через мелководные порты (Ростов-на-Дону, Азов, Темрюк, Ейск), а также использовать его для расчета вывозных таможенных пошлин при экспорте зерновых через наземные базисы (авто- и железнодорожный транспорт).



Кроме того, «Опора России» считает необходимым исключить из подпошлинных товаров нишевую пшеницу твердых сортов, полбу и спельту, «объем экспорта которых составляет менее 0,5% [от общего вывоза зерна] в год и не отражается на общем объеме экспорта ввиду малого производства этих зерновых на территории России». «Данные меры позволят скорректировать механизм ценового демпфера, учитывая интересы экспортеров рынка "малой воды", а также поддержат мелких поставщиков прочей нишевой зерновой продукции на конечные рынки сбыта», — говорится в письме.



Председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин сказал «Агроинвестору», что поддерживает инициативу и считает ее мотивированной. «Глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев ранее уже говорил, что министерство рассматривает возможность включения в расчет ценового индекса пшеницы, экспортируемой через мелководные порты Азово-Черноморского бассейна», — отметил он.



Вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут тоже считает инициативу положительной и отмечает, что малые порты с учетом рейдовой перевалки занимают немалую долю в экспорте зерна. «Логистически Ростовская область и южная часть Черноземья очень удобно расположены», — сказал он «Агроинвестору». Корбут также отметил, что инициатива учета ценового индекса для малой воды уже обсуждается, и, скорее всего, этот вопрос решится положительно. «Потому что это объективно. На малой воде при тех же показателях зерно обычно дешевле, чем в глубоководных портах. Исключение твердой пшеницы — тоже вполне очевидная вещь», — считает Корбут. По его словам, перспективы развития экспорта через малые порты неплохие: сейчас там реализуется ряд проектов, еще часть уже реализованы. «Учитывая, что Ростовская область, южная часть Черноземья и Поволжья, которые находятся недалеко от малой воды, имеют высокий потенциал по росту производства, перспективы там адекватные», — заключил Корбут.

