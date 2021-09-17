Минсельхоз снизил пошлину на экспорт пшеницы

С 22 сентября пошлина составит $50,9 за тонну Pixabay

Экспортная пошлина на пшеницу с 22 по 28 сентября снизится с $52,5 до $50,9 за тонну, следует из данных Минсельхоза. Пошлина на ячмень уменьшится с $33,1 до $31 за тонну, на кукурузу — с $49 до $47,8 за тонну. Размер пошлин рассчитан на основе индикативных цен. На пшеницу цена составила $272,8/т ($275/т неделей ранее), на ячмень — $229,4/т ($232,3/т), на кукурузу — $253,4/т ($255/т). Председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин уточнил «Агроинвестору», что стоимость российской пшеницы в глубоководных портах составляет 16,2 тыс. руб. за тонну, на мелководье — 15,7 тыс. руб. за тонну.



Глава аналитического департамента Российского зернового союза Елена Тюрина сказала «Агроинвестору», что сейчас рынок пшеницы замер. «Наша цена на FOB за неделю почти не изменилась и составляет $300 за тонну. Рынок ждет новой информации, — отметила Тюрина. — По пшенице у нас идет увеличение всех показателей, но, наверное, главный фактор, который повлияет на формирование мирового рынка — это рост потребления». Согласно последнему отчету Минсельхоза США, этот показатель в мире в текущем сезоне должен вырасти на 8,8 млн т относительно уровня прошлого сезона, напомнила Тюрина. При этом производство увеличится только на 4,5 млн т.



«Мы видим, что прирост потребления превышает прирост производства. Соответственно, ожидается рост мировой торговли. Также ожидается сокращение переходящих остатков на 9,3 млн т. Это фактор, который будет толкать рынки вверх», — считает Тюрина. По ее словам, при стабильных ценах на российскую пшеницу FOB отмечен рост цен мирового рынка. Наша страна восстановила свою конкурентоспособность относительно Франции, добавила Тюрина. У главного конкурента России — Украины, цены на пшеницу упали на 2%.



Показатель ежедневной отгрузки зерна, по словам Тюриной, находится на очень хорошем уровне — 190 тыс. т. Это больше, чем в августе 2021 года (183 тыс. т в сутки), в сентябре прошлого года (158 тыс. т в сутки), и в сентябре 2019-го (122 тыс. т). «Спрос на высоком уровне. Можно говорить, что в сентябре экспорт пшеницы может составить порядка 5,5-5,7 млн т. Отгрузки ячменя тоже очень хорошие — 19,2 тыс. т в сутки, в сентябре прошлого года было 19,5 тыс. т. Тут тоже можно ожидать роста вывоза до 550 тыс. т. В сентябре прошлого года этот показатель составлял 434 тыс. т, — сравнила Тюрина. — Экспорт кукурузы идет примерно на уровне прошлого года. Однако наш экспортный потенциал по это агрокультуре пока непонятен, так как уборка только началась. Торговля идет осторожно, отгрузки составляют 75-78 тыс. т».



Руководитель аналитического центра «Русагротранса» Игорь Павенский ранее говорил «Агроинвестору», что экспорт пшеницы в сентябре может составить 4,4-4,5 млн т против 5,1 млн т в августе. Он допускал, что в октябре будет просадка по экспорту, но по мере балансировки внутренних и экспортных цен на фоне растущей пошлины в последующие месяцы, возможно, вновь увеличится.



По данным Росстата, сельхозорганизации в августе отгрузили 8,2 млн т зерновых и зернобобовых, что на 15,4% меньше, чем за аналогичный месяц прошлого года. В частности, реализация пшеницы сократилась на 14,6% до 6,4 млн т, кукурузы — выросла на 66,7% до 146,5 тыс. т. За восемь месяцев было реализовано 32,4 млн т зерна (на 4,3% меньше, чем годом ранее), в том числе 21,3 млн т пшеницы (на 3,9% меньше), 3,4 млн т кукурузы (на 1,4% меньше).

