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Аналитика

Агробизнес смотрит в 2022 год с оптимизмом

Основной риск участники рынка видят в растущей себестоимости и невозможности соразмерно поднимать цены на готовую продукцию

Елизавета Литвинова

| Агроинвестор |

Ограничение цен и экспорта не сильно отразились на инвестиционных планах компаний
Pixabay
Ограничение цен и экспорта не сильно отразились на инвестиционных планах компаний
Pixabay

2022 год будет непростым для АПК и бросит отрасли новые вызовы. При этом ранее вложенные в развитие средства позволят компаниям устоять, несмотря на ограничения экспорта и активно растущую себестоимость. Своими оценками 2021-го и планами на будущее представители агрохолдингов поделились на декабрьской конференции «Агроинвестора» «Агрохолдинги России — 2021». 

Заместитель гендиректора «Продимекса» Вадим Ерыженский отметил, что 2021 был неплохим: прибыль агрохолдинг получает, инвестпрограммы хоть и урезаны, но выполняются. Из минусов — невозможность экспортировать сахар, но компания может поставлять мелассу и жом, хотя объемы вывоза и небольшие. Сдерживание цен на сахар с конца 2020 года также не прибавило энтузиазма, но, по словам топ-менеджера, понять действия государства можно.

«Растениеводы каждый год говорят: “Этот год был тяжелым и непохожим на все остальные. Следующий будет таким же”», — сыронизировал директор группы растениеводства «АгроТерры» Валерий Редькин. На итоги 2021 года компания смотрит позитивно, так как в базовом сценарии закладывался еще больший откат цен на растениеводческую продукцию. «Но если посмотреть в будущее, то складывается очень опасная ситуация для растениеводства, потому что затраты на удобрения, семена и средства защиты растений активно растут <...>. Пшеница, соя — биржевые товары, поэтому, если был рост цен, то будет и снижение, и это нормальный цикл», — рассуждает Редькин. Он считает, что цены на них рано или поздно обязательно снизятся, но последуют ли за ними и все составляющие компоненты себестоимости в растениеводстве — это вопрос. В случае, если они не будут дешеветь, то аграриям грозят так называемые ценовые ножницы — рост затрат на производство при снижении цен на готовую продукцию. 

«АгроТерра» к этой ситуации уже готовится: делает упор на продукцию с добавленной ценностью, например, выращивает не просто подсолнечник, а высокоолеиновый. Также компания работает с собранными за годы работы данными, чтобы инвестиции были максимально экономически эффективными, видит потенциал в выборе наиболее сильных сортов, гибридов, снижении выбросов CO₂, популяризации образования в сфере сельского хозяйства и использовании современных технологий.

Директор по связям с инвесторами и устойчивому развитию «Русагро» Светлана Кузнецова отметила, что маржинальность группы все еще высока, «но счастье закончится не только с ростом цен, но и из-за повышения себестоимости». Она считает, что 2022 год будет сложнее 2021-го и 2020-го.

Основные доходы компании «Прогресс Агро» (прежнее название — «Кубань», агрохолдинг основан Олегом Дерипаской) идут от пшеницы, при этом компания планирует наращивать переработку, рассказал заместитель генерального директора группы по научно-технической деятельности Йожеф Фекете. «Хотелось бы производить аминокислоты, но для этого нужны многомиллиардные инвестиции», — добавил он. Также компания планирует увеличить производство жома, развивать свое семеноводство и молочное направление. «2022 год будет непростым, потому что все удобрения, СЗР и техника дорожают. Не представляем какими будут цены <...>. Все нерыночные методики очень негативно влияют на нас, хотя я, конечно, понимаю государство. Будем надеяться, что когда-нибудь в России будет свободный и открытый рынок», — добавил Фекете.

«Положение устойчивое. Развиваем новые проекты, селекцию, семеноводство, думаем о переработке, смотрим вперед и на месте не стоим», — поделился гендиректор компании «Малино» Сергей Лупехин. Он отметил, что, когда разрываются все цепочки — логистические, трудовые и др. — наблюдается не только рост себестоимости, но и рыночных цен. «Тем не менее, беспокойства по поводу 2022 года нет. Это вызов для всех, так как мы работаем в новых условиях. Но это очень интересно: те, кто обладает высокими компетенциями в маркетинге и агротехнологиях — выиграют. Однако в нынешних условиях могут пострадать некрупные хозяйства <...>. В целом я вижу тренд только на развитие», — рассказал Лупехин.

Уходящий год для группы «Кабош» в финансовом плане был хуже 2020-го, поделился гендиректор компании Дмитрий Матвеев. «В этом есть и наши недоработки. Но в основном сказалось сдерживание цен со стороны государства. Молоко — социально значимый продукт. В отрасли маржа и доходность сейчас хуже, потому что цены на составляющие себестоимости выросли, а цены на полке в момент мы поднять не можем», — сетует Матвеев. Но, несмотря на это, в 2022 году группа будем инвестировать в переработку, а также начнет подготовку к строительству двух молочно-товарных комплекса на 13 тыс. голов КРС.

Елизавета Литвинова 

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