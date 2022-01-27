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Вебинар «Сохранение экологических функций почв»

Аналитика

В 2021 году экспорт российской сельхозтехники вырос почти на 40%

В текущем году падения темпов отгрузок не прогнозируется

Екатерина Шокурова

| Агроинвестор |

Российская продукция сельхозмашиностроения поставляется почти в 40 стран
«Ростсельмаш»
Российская продукция сельхозмашиностроения поставляется почти в 40 стран
«Ростсельмаш»

В 2021 году российские предприятия поставили на внешние рынки сельхозтехнику и оборудование для сельского хозяйства на 21 млрд руб., сообщила пресс-служба Минпромторга. Показатель на 38,5% больше, чем в 2020-м, и на 74,7% выше, чем в 2019-м. Глава Минпромторга Денис Мантуров, слова которого приводятся в сообщении, отметил, что российская продукция сельхозмашиностроения пользуется спросом и поставляется почти в 40 стран.

Кроме того, министр сказал, что важную роль в увеличении объема экспорта сыграли действующие в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» меры государственной поддержки. Они помогли обеспечить экспортные поставки в Австралию, ОАЭ, Китай, Венгрию, Чехию, Польшу, Румынию, Сербию, Литву, Монголию, Казахстан, Молдавию, Белоруссию и Киргизию.

Одним из наиболее востребованных у экспортеров продукции сельхозмашиностроения и эффективных инструментов поддержки стал механизм возмещения части затрат, понесенных в связи с гарантией обратного выкупа продукции. Также позитивной динамике способствовала демонстрация отечественной сельхозтехники на выставочных мероприятиях, организованных Минпромторгом в 2021 году. «Были профинансированы как инициативные выставочные мероприятия, так и экспозиции отечественных производителей в рамках международных выставок, — говорится в сообщении ведомства. — Российская техника и оборудование были продемонстрированы аграриям Узбекистана, Сербии, Румынии, Молдавии, Монголии и Таджикистана».

По данным ассоциации «Росспецмаш», вывоз сельхозтехники на 21 млрд руб. в 2021 году — это новый рекорд по объемам экспорта, пишет «Коммерсантъ». При этом целевой показатель был на уровне 19,5 млрд руб. Несмотря на опережающую динамику, ассоциация рассчитывает, что в этом году отгрузки не снизятся.

Екатерина Шокурова 

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