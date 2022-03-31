Счетная палата рекомендует оптимизировать господдержку АПК

Минсельхоз с 2017 года уменьшает количество субсидий А. Гордеев

Счетная палата рекомендовала Минсельхозу продолжить оптимизацию количества субсидий, проверив на примере Чувашии, Волгоградской и Новосибирской областей эффективность мер господдержки агросектора. Аудитор Счетной палаты Сергей Мамедов в ходе Коллегии напомнил, что агроведомство с 2017 года уменьшает количество субсидий, с 2020-го три ранее предоставляемые субсидии (на оказание несвязанной поддержки, повышение продуктивности в молочном скотоводстве и единая субсидия) были объединены в компенсирующую и стимулирующую. «Однако, как показал наш анализ, по сути, эти субсидии в основном направлены на возмещение одних и тех же производственных затрат», — подчеркнул он (цитата по пресс-релизу СП).



В структуре госпрограммы развития сельского хозяйства на долю компенсирующей и стимулирующей субсидий в 2020 и 2021 годах приходился наибольший объем финансирования межбюджетных трансфертов: 61,4 млрд руб. и 53,6 млрд руб. соответственно, приводит данные Счетная палата. Ее проверка выявила, что отдельные меры господдержки распределялись с нарушениями, в целом на 1,1 млрд руб., из которых неэффективно были использованы 663,7 млн руб. средств федерального бюджета. В том числе в проверенных регионах общая сумма финансовых нарушений составила 93,8 млн руб. При этом большинство из них носили системный характер, так, аудиторы отметили неправомерное предоставление субсидий сельхозпроизводителям и грантов малым предприятиям.



«Счетная палата по итогам предыдущих проверок уже неоднократно указывала на нарушения при предоставлении грантовой поддержки малым формам хозяйствования, — напомнил Мамедов. — Проверенные регионы не стали исключением. По ним сумма таких нарушений составила 39,9 млн руб. Из них 17,2 млн руб. (в Новосибирской области и Чувашии) израсходованы с признаками причинения ущерба экономическим интересам государства, о чем проинформирована Генеральная прокуратура». Кроме того, отдельные региональные правовые акты, регулирующие порядок предоставления господдержки, не соответствуют положениям федерального законодательства и требуют корректировки, отметила Счетная палата.



Совершенствование системы господдержки АПК является стратегическим приоритетом Минсельхоза, прокомментировала замглавы ведомства Елена Фастова. Ведомство продолжает работу по корректировке правил предоставления и распределения субсидий. «В текущем году все ключевые механизмы господдержки аграриев сохранены, существенно усилена программа льготного кредитования, совершенствуется поддержка и по другим направлениям. Это позволяет рассчитывать на динамичное развитие российского АПК в 2022 году и долгосрочной перспективе», — отметила замминистра.

