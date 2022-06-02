Недельная инфляция оказалась нулевой

Фрукты и овощи сезонно дешевеют А. Гордеев

Инфляция в России за неделю с 21 по 27 мая оказалась нулевой, следует из данных Росстата. Неделей ранее наблюдалась дефляция на уровне 0,02%. С начала мая потребительские цены выросли на 0,13%, с начала года — на 11,82%. В годовом выражении инфляция на 27 мая составила 17,35% — чуть меньше, чем неделей ранее (17,51%), сравнило Минэкономразвития.



В секторе продовольственных товаров цены уменьшились на 0,15%. Этому способствовало ускорение снижения стоимости плодоовощной продукции на 2,58%. В том числе огурцы стали дешевле на 12,3%, томаты — на 8%, капуста — на 4,4%, свекла — на 1,3%, морковь — на 0,7%. При этом картофель подорожал на 2,1%, лук и яблоки — на 1%, бананы — на 0,8%.



Продукты питания без учета овощей и фруктов за неделю подорожали на 0,23%. Значительнее всего — почти на 1,3% — выросли средние потребительские цены на шоколадные конфеты. Сухие молочные смеси для детского питания подорожали на 1,1%, маргарин — на 1%, мясные консервы для детского питания — на 0,8%, рис — на 0,7%, соль — на 0,6%, вареные колбасы и печенье — на 0,5%. При этом Росстат зафиксировал снижение цен на яйца на 3%, сахар подешевел на 0,9%, свинина — на 0,5%, мясо кур — на 0,4%, гречка и вермишель — на 0,3%, макаронные изделия — на 0,1%.



Центробанк прогнозирует, что по итогам года инфляция будет в диапазоне 18-23%, Минэкономразвития — 17,5%. По прогнозу помощника президента Максима Орешкина, инфляция не превысит 15%.

Между тем, годовая инфляция в 19 странах еврозоны, по предварительной оценке Евростата, в мае ускорилась до рекордных за всю историю наблюдения 8,1% с апрельских 7,4%. Годом ранее в мае в еврозоне была зафиксирована инфляция на уровне 2% годовых.



По прогнозу ФАО, индекс цен на продовольствие продолжит расти, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на директора офиса ФАО по связям с Россией Олега Кобякова. По его словам, сейчас индекс достиг почти 160 пунктов — это исторический максимум, и пока «стрелка указывает вверх», хотя и ожидаются сезонные колебания на фоне сбора урожая.



Мировой рост цен на продовольствие — не только следствие нынешнего продовольственного кризиса, отметил Кобяков. «Мы еще не до конца преодолели последствия пандемии, которая сильно нарушила продовольственные цепочки по всему миру, — цитирует его агентство. — Поэтому и экономический спад, и рост инфляции, и сокращение инвестиций в большинстве стран мира, в том числе в странах-производителях, подталкивает цены снизу». По его словам, пока ФАО не прогнозирует коренного улучшения ситуации. Сейчас важно стабилизировать цены за счет восстановления цепочек поставок и обеспечения их бесперебойной работы.



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