АПК входит в число лидеров по импортозамещению ИТ-систем Pixabay

По итогам 2023 года сельское хозяйство заняло 16-е место среди отраслей по уровню внедрения цифровых технологий, следует из результатов исследования уровня цифровизации российского АПК, которое провело аналитическое агентство холдинга Т1. При этом АПК обладает высоким потенциалом для повышения показателей цифровизации, отметили аналитики.



Согласно исследованию, в ходе которого было проанализировано 5,7 тыс. компаний АПК — как крупных холдингов, так и небольших фермерских хозяйств, около трети (32%) участников рынка активно используют облачные сервисы для оптимизации бизнес-процессов, ускорения доступа к данным и повышения гибкости в управлении производством. Из них более половины (54,2%) организуют хранение данных с помощью цифровых технологий, что обеспечивает стабильность работы даже в условиях растущего объема информации.



В 2023 году девять из десяти компаний (92,9%) использовали различные инструменты защиты информации, отметили аналитики. В числе популярных ИБ-решений — средства строгой аутентификации (59%) и шифрования (38%), системы обнаружения вторжения (31%). Среди инновационных направлений — защита и авторизация с помощью биометрии, эту технологию внедрили около 5% предприятий.



Также в отрасли все больше применяются технологии на базе искусственного интеллекта: каждая пятая компания АПК (21,7%) использует системы обработки естественного языка, каждая третья (33,7%) — системы компьютерного зрения. Также 15,8% организаций применяют решения по распознаванию и синтезу речи. Технология IoT (интернет вещей) также стала одним из трендов в агросекторе, почти 17% компаний применяют IoT для мониторинга состояния почв, умного орошения, контроля условий хранения урожая, а также для наблюдения за здоровьем животных и отслеживания их питания. Еще одним важным элементом цифровой трансформации АПК стала электронная коммерция. Согласно исследованию, почти половина (47,6%) его участников делают закупки в цифровом формате, что позволяет сократить издержки и время на проведение операций.



Кроме того, аналитики отметили, что АПК входит в число лидеров по импортозамещению ИТ-систем. Более 75% компаний перешли на отечественные решения в области прикладного программного обеспечения и средства управления процессами. Также сельское хозяйство занимает третье место среди всех отраслей по показателю импортозамещения оборудования, что связано с широким использованием российских систем хранения данных, серверов, точек доступа и маршрутизаторов.



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