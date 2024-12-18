Вылов рыбы в следующем году составит около 5 млн тонн

Цены на рыбу и морепродукты будут умеренно расти в пределах инфляции М. Стулов

Вылов водных биоресурсов в 2025 году ожидается на уровне 2024 года — примерно 5 млн т, рассказал в ходе брифинга председатель Рыбного союза Александр Панин. «Мы видим явный рост по иваси, хорошая рыбалка ожидается по минтаю и ждем урожайный год по лососевым», — отметил он.



В этом году, по словам Панина, к середине декабря было добыто более 4,7 млн т водных биоресурсов, по итогам года показатель достигнет 5 млн т — чуть ниже плановых показателей, заложенных в Стратегию развития АПК и рыбохозяйственного комплекса, но отклонения не критичные. «Все стабильно на промысле нашего основного объекта — минтая, мы подняли уже более 1,9 млн т, что выше показателей прошлого года, вылов иваси превысил 570 тыс. т, итог будет более 600 тыс. т. Удачно прошел промысел дальневосточного кальмара, его добыли свыше 110 тыс. т», — привел данные Панин.



Среди негативных трендов этого года он назвал показатели дальневосточной путины: было добыло 235 тыс. т против 320 тыс. т, рекомендованных наукой. Также четвертый год подряд снижается вылов трески, что приводит к ее удорожанию. Следующий год в плане ценообразования также не обещает позитивных изменений из-за ограничения добычи. Квота России на «северную» треску в 2025 году составит 347 тыс. т против 453,4 в 2024-м. Кроме того, Минсельхоз предложил ограничить промышленный вылов трески в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне с использованием донных тралов и снюрреводов в Западно-Беринговоморской зоне и Карагинской подзоне до 15 апреля 2025 года. Также предлагается ограничить добычу трески с помощью ярусных орудий в вышеуказанных зонах вылова до 31 марта следующего года.



Импорт рыбы и морепродуктов по итогам трех кварталов этого года составил 420 тыс. т на $1,3 млрд против 470 тыс. т на $1,5 млрд за аналогичный период 2024-го, следует из презентации Рыбного союза. По сравнению с 2022-м показатели выросли, тогда было поставлено 367 тыс. т продукции на $1,2 млрд. В следующем году из-за высокой ключевой ставки, колебаний курса рубля и продолжающегося нагнетания ситуации со стороны недружественных стран, в том числе в части давления на российских партнеров, а также из-за ухудшения ситуации с проведением международных платежей, союз не видит оснований для оптимистичных прогнозов по увеличению импорта. «Базовых сценария два: консервативный прогноз — это стагнация импорта, пессимистичный — снижение импорта в весовом и стоимостном выражении», — отметил Панин.



Вместе с тем в 2025 году Рыбный союз ожидает незначительного увеличения экспорта в натуральном выражении из-за высоких рисков снижения курса рубля, что сделает поставки за рубеж более выгодными для рыбаков, которым нужно покрывать растущие издержки. В первом полугодии 2024-го, согласно презентации, объем вывоза рыбы и морепродуктов составил 984 тыс. т на $1,98 млрд против 1,2 млн т на $2,6 млрд годом ранее.



Цены на рыбу и морепродукты, по прогнозу союза, в следующем году будут умеренно расти в пределах инфляции. Среди основных причин удорожания сырья и продукции Панин назвал общую инфляцию, рост затрат, в том числе на персонал, повышение ключевой ставки ЦБ и «запредельную» стоимость кредитов, а также снижение предложения, в том числе со стороны импорта. В этом году с января по сентябрь рыба подорожала в среднем на 13%, до 245 руб./кг, уточнил Панин.



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