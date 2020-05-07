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Животноводство
Удмуртия внедрит геномную селекцию коров
Татьяна Кулистикова
Агроинвестор
7 мая 2020
В регионе будет создана первая в стране референтная база КРС
Коровы получат геномные паспорта с анализом хозяйственно-полезных признаков и генетических болезней
Фото: Т. Кулистикова

Минсельхоз Удмуртии и компания «Ксивелью» подписали соглашение о внедрении в хозяйствах и племзаводах республики геномной селекции коров. Агроведомство региона частично компенсирует затраты. Удмуртия стала первым регионом, где геномная селекция включена в план развития молочного скотоводства, говорится в сообщении компании.

Как следует из соглашения (копия есть у «Агроинвестора»), оптимальный селекционно-генетический индекс для стада КРС республики будет разрабатываться поэтапно в течение пяти лет. В первый год планируется разработать индекс, включающий данные по продуктивности — удой, содержание жира и белка в молоке, а также по продуктивному долголетию коров. За второй год будет разработан индекс, дополнительно включающий данные по фертильности — интервал отела и выживаемость животного между лактациями. Затем будут разработаны индексы, включающие данные по сложности отела, здоровью коров и по линейным признакам. Соглашение не подразумевает каких-либо финансовых обязательств сторон, следует из документа.

В регионе будет создана первая в стране референтная база КРС, коровы получат геномные паспорта, племенная ценность животных будет оцениваться по методу BLUP (лучший линейный несмещенный прогноз), поясняет представитель «Ксивелью». По его словам, в геномном паспорте будет представлен анализ хозяйственно-полезных признаков и генетических болезней животного, определение родства и оценка важных признаков, таких как производство гипоаллергенного молока А2. В регионе уже идентифицировано все племенного поголовье молочного КРС, каждому животному присвоен уникальный номер. До конца года предполагается идентифицировать весь скот в товарном секторе четырех районов республики. Минсельхоз Удмуртии обещает производителям компенсировать 50% затрат на создание геномных паспортов.

О том, что через два года в Удмуртии должна заработать система геномной оценки племенной ценности КРС, Минсельхоз региона сообщал в конце марта. Сейчас молочный скот в республике имеет высокий генетический потенциал и востребован за ее пределами: в прошлом году в другие регионы было продано 1375 элитных животных. В перспективе агроведомство региона рассчитывает поставлять племенной скот на экспорт.

При этом, по словам заместителя председателя правительства — министра сельского хозяйства и продовольствия Удмуртии Ольги Абрамовой, регион не может себе позволить ждать, когда в России появится общепринятый геномный индекс племенной ценности молочного скота и единые методы идентификации животных. «Время идет, конкуренция все нарастает, и она подгоняет нас двигаться вперед. Экспорт племенного материла — это новые возможности для развития наших сельхозорганизаций», — уверена она.

Геномная селекция — метод племенной работы, основанный на информации о десятках тысяч мутаций по всему геному. Он, в частности, позволяет на ранних стадиях выбраковывать больных, непродуктивных и нефертильных животных, содержание которых приносит убытки, прогнозировать продуктивность, подбирать наилучшие варианты для скрещивания животных и др.

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