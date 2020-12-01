События года. Январь. В России внезапно сменилось правительство

М. Стулов

Журнал «Агроинвестор» Читать номер

В середине января после оглашения президентом Владимиром Путиным послания Федеральному собранию, в котором, в частности, прозвучало предложение внести изменения в Конституцию, правительство страны во главе с Дмитрием Медведевым неожиданно ушло в отставку. Новым премьер-министром стал Михаил Мишустин, до этого руководивший Федеральной налоговой службой

В ходе рассмотрения его кандидатуры Госдумой Мишустин заверил, что одним из приоритетов кабмина будет дальнейший рост аграрного сектора. «За последние годы мы добились достаточно высоких, серьезных результатов в этой сфере. <…> — отметил он. — И сейчас ключевая задача — это дальнейшее увеличение потенциала экспорта сельхозпродукции, причем не только зерна, но также других продуктов растениеводства и животноводства». Кроме того, Мишустин сказал о важности решения задач по защите инвестиций, снятию административных барьеров для бизнеса, созданию благоприятного инвестиционного климата и возвращения утраченного доверия между бизнесом и властью.



Состав обновленного кабинета министров был обнародован вечером 21 января. Как и ожидалось, Дмитрий Патрушев сохранил должность главы Минсельхоза. А вот отвечавший за агросектор вице-премьер Алексей Гордеев не вошел в правительство, и его дальнейшая политическая судьба оставалась неясной до февраля, когда стало известно, что он станет вице-спикером Госдумы. Куратором агросектора в правительстве Мишустина стала Виктория Абрамченко, которая в 2015—2016 годах была статс-секретарем — заместителем министра сельского хозяйства, а затем перешла на работу в Минэкономразвития. Дмитрий Медведев получил вновь созданную должность заместителя председателя Совета Безопасности.

