События года. Март. Утверждена квота на экспорт зерна

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Журнал «Агроинвестор» Читать номер

О том, что Минсельхоз начал подготовку проекта постановления правительства о введении временного количественного ограничения на вывоз зерновых агрокультур за пределы ЕАЭС, стало известно еще в середине января, но до марта оставалась смутная надежда, что квота все же не будет введена, поскольку ее утверждение затянулось

Ранее глава ведомства Дмитрий Патрушев говорил, что министерство разрабатывает инструмент возможного ограничения экспорта зерна, но заверял, что его будут использовать только при острой необходимости, когда объем вывоза продукции превысит установленный лимит экспортных возможностей.



Замглавы агроведомства Оксана Лут отмечала, что ограничительный механизм нужен рынку, поскольку сам себя он не отрегулирует. При этом она уточняла, что квота вывоза на второю половину сельхозгода оценивается в 20 млн т, а в следующем сезоне объем возможных поставок будет пересмотрен исходя из баланса внутреннего потребления и переходящих остатков.



В итоге размер квоты — 7 млн т до конца сезона — был озвучен лишь в конце марта, а действовать она начала с 1 апреля. Несмотря на задачи по увеличению экспорта зерна, Минсельхоз считает необходимым в первую очередь обеспечивать внутренние потребности и поддерживать продовольственную безопасность страны, поясняло ведомство. Принятие решения совпало с продовольственным ажиотажем в стране из-за распространения COVID-19, хотя отраслевые аналитики и большинство участников рынка выступали против ограничений. При этом оценки экспортного потенциала расходились: если Союз экспортеров зерна в первой декаде апреля оценивал, что шансы полной выборки квоты крайне малы и до конца сезона может быть вывезено около 6,5 млн т, то, например, компания «ПроЗерно» сообщала, что без ущерба зерновому балансу можно отгрузить более 8 млн т.



Минсельхоз предполагал, что квота может быть выбрана к середине мая, однако в итоге об исчерпании лимитов ведомство сообщило уже 26 апреля. Причем к вечеру 23 апреля было выбрано только 4,1 млн т, то есть за три дня экспортеры задекларировали оставшиеся 2,9 млн т. Позже выяснилось, что трейдеры спешили получить неполные таможенные декларации на поставки, запланированные на май или июнь, чтобы быть уверенными, что у них есть объем в квоте, при этом далеко не все они были реально обеспечены зерном. Отраслевые аналитики сообщали, что у ряда компаний из-за внезапного исчерпания квоты возникли проблемы, в том числе грозящие им дефолтом: некоторые экспортеры уже загрузили суда, но при этом остались без деклараций, так как рассчитывали, что у них есть больше времени на оформление поставок. Впрочем, в мае экспортеры начали отказываться от выбранной квоты, и эти объемы смогли переоформить другие игроки.



Чтобы избежать подобной проблемы в будущем, Минсельхоз предложил отказаться от неполных деклараций. Министерство намерено и дальше использовать квоты, но теперь предполагается учитывать выборку квоты по фактическим отгрузкам. На сезон-2020/21 Минсельхоз предложил установить квоту 15 млн т, она начнет действовать с 15 февраля и станет адресной. Компании смогут подать заявки на вывоз в зависимости от объемов, отгруженных ими за первую половину сельхозгода. Отраслевые аналитики считают, что квота в 15 млн т соответствует экспортному потенциалу сезона.

