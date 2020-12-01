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MOEX

3276.58 (0,56%)

BRENT

50.03 (-0,44%)

Пшеница

617.2 (3,49%)

Сахар

14.66 (-2,07%)

USD

73.045 (-0,02%)

EUR

88.444 (-0,20%)

MOEX

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Конференция Агрохолдинги России — 2020

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События года. Апрель. Финансирование программы развития села сократили в 1,5 раза

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Журнал «Агроинвестор»

Журнал «Агроинвестор»

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В апреле правительство приняло решение скорректировать несколько госпрограмм: пришлось увеличивать финансирование отраслей, пострадавших от пандемии коронавируса, а также тех, которые направлены на экономическое и технологическое развитие, правда, за счет уменьшения стоимости других проектов


Значительнее всего был урезан бюджет программы комплексного развития сельских территорий. Вместо 2,29 трлн руб. на ее реализацию до 2025 года предложили выделить 1,49 трлн руб., в том числе 0,73 трлн руб. вместо 1,06 трлн руб. из федерального бюджета. 

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Агроинвестор

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