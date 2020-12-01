События года. Май. Минсельхоз поддержал упрощенный ввоз ГМО-сои и шрота

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Журнал «Агроинвестор» Читать номер

В мае Минсельхоз не поддержал предложение губернаторов Белгородской, Курской и Липецкой областей отменить принятое в апреле постановление правительства, упрощающее ввоз в Россию генно-модифицированной (ГМО) сои и шрота

Ведомство посчитало, что оснований для отмены или приостановления действия документа нет: российские животноводы нуждаются в соевых бобах и шроте, а контроль их качества обеспечивает Россельхознадзор. Приостановление или отмена действия постановления создадут «предпосылки для дефицита кормовой базы» и поставят под угрозу стабильную работу животноводческих предприятий. Это, в свою очередь, может грозить повышением цен на их продукцию, рассуждали чиновники. При этом министерство обращало внимание, что речь идет не о бесконтрольном ввозе соевых бобов, содержащих ГМО, а лишь о том, чтобы дать предприятиям право до конца 2020 года поставлять сырье с ГМО-линиями, которые уже были зарегистрированы ранее и прошли многочисленные исследования безопасности.



Правда, отраслевые аналитики обращали внимание, что сложившаяся ситуация может привести к тому, что в центральной части России посевы сои перестанут расширяться и даже сократятся из-за дефицита мощностей переработки. При этом, например, Масложировой союз был не против облегчения ввоза соевых бобов, однако отмена регистрации для поставок ГМО-шрота — это нелогичный шаг, который однозначно приведет к негативным последствиям для отечественных переработчиков, предупреждал он.



Впрочем, до ноября поставок импортного соевого шрота с ГМО в Россию не было, но в последний месяц осени ожидался ввоз из Аргентины примерно 38 тыс. т — около 25% месячного объема российского рынка. Поскольку зарубежный шрот на 10% дешевле отечественного, это создает риски того, что переработчики сои не смогут конкурировать с импортной ГМО-продукцией и предложить конкурентную цену за сою, которую будет выгоднее экспортировать, опасался Масложировой союз.



Тем не менее Минсельхоз предлагал продлить до 2022 года ввоз без госрегистрации ГМО-сои для производства кормов и кормовых добавок. Если у «неограниченного круга лиц» не будет возможности ввозить ее с 1 января 2021 года, то на российском рынке может возникнуть дефицит высокобелковых кормов, а цены на корма, молоко и мясо вырастут, опасалось агроведомство. Против такой идеи выступили Минфин и Минэкономразвития — по их мнению, для этого нужны дополнительные обоснования. К концу первой декады ноября решение о продлении действия постановления правительства не было принято.

