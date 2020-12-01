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14.66 (-2,07%)

USD

73.045 (-0,02%)

EUR

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Конференция Агрохолдинги России — 2020

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События года. Июнь. В стране началась уборка урожая

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Журнал «Агроинвестор»

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В июне традиционно первыми в стране начали сбор зерновых аграрии Крыма, хотя в ряде регионов, в том числе на Юге, старт уборочной кампании задержался из-за неблагоприятных погодных условий: заморозки весной и отсутствие влаги замедляли развитие растений, затем установилась жара и суховеи, что негативно сказывалось на наливе зерна


Так, участники рынка из Краснодарского края рассказывали, что состояние озимых в регионе хуже, чем годом ранее, и оценивали потенциал средней урожайности на 30% ниже, чем в 2019-м. 

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