События года. Июнь. В стране началась уборка урожая

«Ростсельмаш»

Журнал «Агроинвестор» Читать номер

В июне традиционно первыми в стране начали сбор зерновых аграрии Крыма, хотя в ряде регионов, в том числе на Юге, старт уборочной кампании задержался из-за неблагоприятных погодных условий: заморозки весной и отсутствие влаги замедляли развитие растений, затем установилась жара и суховеи, что негативно сказывалось на наливе зерна



Так, участники рынка из Краснодарского края рассказывали, что состояние озимых в регионе хуже, чем годом ранее, и оценивали потенциал средней урожайности на 30% ниже, чем в 2019-м.