Спасибо! Вы подписаны на нашу рассылку!
usd
65.071
eur
72.985
moex
2580.95
brent
70.78
пшеница
437.4
сахар
12.01

Самое интересное за неделю с 29 апреля по 5 мая
Екатерина Дятловская
Агроинвестор
5 мая 2019
На минувшей неделе Минсельхоз опубликовал проект стратегии развития зерновой отрасли до 2035 года, эксперты дали прогнозы развития производства моллюсков и технической конопли в России, а аграрии рассказали, как идет посевная
Фото: Pixabay

Миноритарий «Магнита» получил 11% холдинга «Авангард-Агро»

Структура миноритария «Магнита» Алексея Богачева — ООО «Меридиан» — стала совладельцем агрохолдинга «Авангард-Агро». Как говорится в сообщении последнего, по состоянию на 15 апреля доля участия «Меридиана» в уставном капитале выросла до 7,89%, а 26 апреля — до 11,32%. Одновременно доля основателя холдинга Кирилла Миновалова сократилась до 49,44%. Средства Алексея Богачева привлекались для погашения кредитов «Авангард-Агро», полученных в том числе в Сбербанке, сообщил «Агроинвестору» представитель агрохолдинга. По словам Богачева, в акции «Авангард-Агро» он суммарно вложил около 3,3 млрд руб.

Подробнее

ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Виктор Линник «Общественности нужно думать о развитии собственной страны»

Национальная мясная ассоциация обратилась к вице-премьеру Алексею Гордееву с предложением запретить частным лицам ввоз мясной и молочной продукции из-за рубежа для личного использования. В том числе предлагается усилить на границе контроль багажа и ручной клади. Это нужно для предотвращения распространения опасных заболеваний, в частности африканской чумы свиней, поясняет ассоциация. Глава «Мираторга» уверен, что Россельхознадзор и Минсельхоз давно должны были принять такие меры.

Производство мидий и устриц в России за пять лет увеличилось в 17 раз

Российское производство мидий и устриц с 2014 года увеличилось более чем в 17 раз до 1,7 тыс. т, утверждает управляющий партнер Agro and Food communications Илья Березнюк. Однако если объемы производства устриц за последние годы в России резко выросли, то внимание к выращиванию мидий в последнее время незаслуженно снизилось, рассказывает старший научный сотрудник Института морских биологических исследований им. А. О. Ковалевского РАН Оксана Вялова. При этом первичное открытие предприятия по выращиванию двустворчатых моллюсков не требует многомиллиардных вложений: запуск одной фермы со специализированным оборудованием для выращивания мидий и мощностью до 250 т готовой товарной продукции может обойтись инвестору в среднем в 10-15 млн руб.

Подробнее

ЦИФРА НЕДЕЛИ

Экспорт сельхозпродукции в Китай может достигнуть $4 млрд

Подробнее

Опрос: как идет посевная кампания

В России набирает темп яровой сев. По данным Минсельхоза на 26 апреля, агрокультуры были посеяны на 9,6 млн га или 18,3% к прогнозной площади. Год назад в это время они занимали только 5,5 млн га. «Агроинвестор» спросил у сельхозпроизводителей, как у них идут весенние полевые работы, и как выросла их стоимость.

Подробнее

ПРОПАЖА НЕДЕЛИ

Аркадий Злочевский «Систему сертификации прошли лишь 20 элеваторов из более 50»

Московская биржа заявила о существенно возросшем риске хранения зерна на элеваторах в 2019 году: зафиксирован ряд случаев недостачи зерна, выступающего обеспечением по сделкам своп, «предположительно вследствие хищения». Злочевский объясняет сложившуюся ситуацию ненадлежащим контролем деятельности элеваторов, аккредитованных на Мосбирже.

Подробнее

Посевы технической конопли в 2019 году могут превысить 15 тысяч гектаров

По прогнозу Ассоциации коноплеводов, в этом году посевы технической конопли могут увеличиться до 15 тыс. га. В 2018-м агрокультурой было занято 7,9 тыс. га, что на 57% больше, чем в 2017-м. «Судя по тем новым проектам, о которых я знаю, они будут удваиваться и даже утраиваться еще как минимум лет пять», — уверена президент Ассоциации коноплеводов Юлия Дивнич. За последние несколько лет появилось около десятка новых крупных предприятий по производству и переработке технической конопли — АФ «Южная», «Коноплекс», «Мордовские пенькозаводы», «Нижегородские волокна конопли» и другие.

Подробнее

Стратегия развития зерновой отрасли потребует 4,4 трлн рублей до 2035 года

Минсельхоз разработал проект долгосрочной стратегии развития зернового комплекса страны на период до 2035 года. В тексте документа, опубликованном на сайте ведомства, определены три сценария развития — оптимистический, базовый и пессимистический, в соответствии с которыми урожай зерновых в ближайшие 17 лет увеличится до 125,4-150 млн т. По оценке министерства, инвестиции в наращивание производства зерна при реализации базового сценария оцениваются в 3,4 трлн руб в 2019—2035 годах, а в целом реализация стратегии потребует привлечения в отрасль дополнительных вложений на уровне 4,4 трлн руб.

Подробнее

Показать еще

Статьи по теме
Московская биржа сообщила о пропажах зерна
Экспорт сельхозпродукции в Китай может достигнуть $4 млрд
Дмитрий Авельцов: «Каждому региону Минсельхоз обозначит приоритетное направление развития»
Юрий Ковалев, Национальный союз свиноводов: «Сейчас мировой рынок находится в положительном тренде»
Самое интересное за апрель

Читайте такжеПартнерский материал. Фитогеники: настоящее и будущее Онлайн-каталог запчастей Väderstad

Рекомендации
Рекомендации
Самое интересное
Самое интересное за апрель
Видео
Дмитрий Авельцов, Минсельхоз: «Каждому региону Минсельхоз обозначит приоритетное направление развития»
СПЕЦПРОЕКТ
Онлайн-каталог запчастей Väderstad
Рейтинг
«Агроинвестор» представил рейтинг крупнейших производителей комбикормов
Журнал
«Агроинвестор» №04, апрель 2019
Журнал
«Агротехника и технологии» №02, март-апрель 2019
Фото
Russian Meat&Feed Industry — 2019
Рейтинг
25 лидеров рынка выпускают половину всего мяса в стране
Реклама
Рынки
Инвестиции
Технологии
Аналитика
Регионы
Компании
Рейтинги
Интервью
Мнения
Техника
Бизнес-страницы
Тест-драйв
Фото
Видео
Конференции
Справочник компаний
Подписка
Реклама
Реклама на сайте
Реклама в журнале «Агроинвестор»
Реклама в журнале «Агротехника и технологии»
Реклама в iPad-версии
Журналы
Контакты
Правила перепечатки
RSS
AppStore с iPad-версией