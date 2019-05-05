Самое интересное за неделю с 29 апреля по 5 мая

Миноритарий «Магнита» получил 11% холдинга « Авангард-Агро

Структура миноритария «Магнита» Алексея Богачева — ООО «Меридиан» — стала совладельцем агрохолдинга «Авангард-Агро». Как говорится в сообщении последнего, по состоянию на 15 апреля доля участия «Меридиана» в уставном капитале выросла до 7,89%, а 26 апреля — до 11,32%. Одновременно доля основателя холдинга Кирилла Миновалова сократилась до 49,44%. Средства Алексея Богачева привлекались для погашения кредитов «Авангард-Агро», полученных в том числе в Сбербанке, сообщил «Агроинвестору» представитель агрохолдинга. По словам Богачева, в акции «Авангард-Агро» он суммарно вложил около 3,3 млрд руб.



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ЦИТАТА НЕДЕЛИ





Национальная мясная ассоциация обратилась к вице-премьеру Алексею Гордееву с предложением запретить частным лицам ввоз мясной и молочной продукции из-за рубежа для личного использования. В том числе предлагается усилить на границе контроль багажа и ручной клади. Это нужно для предотвращения распространения опасных заболеваний, в частности африканской чумы свиней, поясняет ассоциация. Глава «Мираторга» уверен, что Россельхознадзор и Минсельхоз давно должны были принять такие меры.



Производство мидий и устриц в России за пять лет увеличилось в 17 раз

Российское производство мидий и устриц с 2014 года увеличилось более чем в 17 раз до 1,7 тыс. т, утверждает управляющий партнер Agro and Food communications Илья Березнюк. Однако если объемы производства устриц за последние годы в России резко выросли, то внимание к выращиванию мидий в последнее время незаслуженно снизилось, рассказывает старший научный сотрудник Института морских биологических исследований им. А. О. Ковалевского РАН Оксана Вялова. При этом первичное открытие предприятия по выращиванию двустворчатых моллюсков не требует многомиллиардных вложений: запуск одной фермы со специализированным оборудованием для выращивания мидий и мощностью до 250 т готовой товарной продукции может обойтись инвестору в среднем в 10-15 млн руб.



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ЦИФРА НЕДЕЛИ





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Опрос: как идет посевная кампания

В России набирает темп яровой сев. По данным Минсельхоза на 26 апреля, агрокультуры были посеяны на 9,6 млн га или 18,3% к прогнозной площади. Год назад в это время они занимали только 5,5 млн га. «Агроинвестор» спросил у сельхозпроизводителей, как у них идут весенние полевые работы, и как выросла их стоимость.



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ПРОПАЖА НЕДЕЛИ





Московская биржа заявила о существенно возросшем риске хранения зерна на элеваторах в 2019 году: зафиксирован ряд случаев недостачи зерна, выступающего обеспечением по сделкам своп, «предположительно вследствие хищения». Злочевский объясняет сложившуюся ситуацию ненадлежащим контролем деятельности элеваторов, аккредитованных на Мосбирже.



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Посевы технической конопли в 2019 году могут превысить 15 тысяч гектаров

По прогнозу Ассоциации коноплеводов, в этом году посевы технической конопли могут увеличиться до 15 тыс. га. В 2018-м агрокультурой было занято 7,9 тыс. га, что на 57% больше, чем в 2017-м. «Судя по тем новым проектам, о которых я знаю, они будут удваиваться и даже утраиваться еще как минимум лет пять», — уверена президент Ассоциации коноплеводов Юлия Дивнич. За последние несколько лет появилось около десятка новых крупных предприятий по производству и переработке технической конопли — АФ «Южная», «Коноплекс», «Мордовские пенькозаводы», «Нижегородские волокна конопли» и другие.



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Стратегия развития зерновой отрасли потребует 4,4 трлн рублей до 2035 года

Минсельхоз разработал проект долгосрочной стратегии развития зернового комплекса страны на период до 2035 года. В тексте документа, опубликованном на сайте ведомства, определены три сценария развития — оптимистический, базовый и пессимистический, в соответствии с которыми урожай зерновых в ближайшие 17 лет увеличится до 125,4-150 млн т. По оценке министерства, инвестиции в наращивание производства зерна при реализации базового сценария оцениваются в 3,4 трлн руб в 2019—2035 годах, а в целом реализация стратегии потребует привлечения в отрасль дополнительных вложений на уровне 4,4 трлн руб.



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