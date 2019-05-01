Самое интересное за апрель

В ходе конференции Russian Meat & Feed Industry — 2019 «Агроинвестор» представил четвертый ежегодный рейтинг крупнейших производителей комбикормов по итогам прошлого года. Если ранее в список входило 20 компаний, то в этот раз он был расширен до 25. Лидеры рынка в сумме произвели около 14,8 млн т комбикормов — 51% от общего объема выпуска в стране. В четвертый раз лидером рейтинга стала группа «Черкизово», увеличив отрыв от ближайшего преследователя — «Мираторга». На третьей позиции — группа «Ресурс». В рейтинг попали лишь два независимых комбикормовых завода, занявшие 22-е и 23-е места.



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ЦИТАТА МЕСЯЦА





По инициативе Минсельхоза крупнейшие трейдеры российского зернового рынка объявили о создании нового союза экспортеров зерна. Его основной целью заявлено продвижение российского зерна и продуктов его переработки на международных рынках. Предполагается, что новое объединение будет способствовать улучшению координации экспортеров зерна между собой и с органами государственной власти.



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25 лидеров рынка выпускают половину всего мяса в стране



В ходе конференции Russian Meat & Feed Industry — 2019 «Агроинвестор» представил четвертый ежегодный рейтинг крупнейших производителей мяса по итогам прошлого года. Лидеры рынка в сумме произвели 5 млн т мяса — около 50% от общего объема производства в стране. Первое место четвертый раз подряд заняла группа «Черкизово», за прошлый год нарастившая выпуск на 47 тыс. т до 702 тыс. т. На втором месте — «Мираторг», на третьем — ГАП «Ресурс».



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Убыток «Агрокомплекса» имени Ткачева увеличился до 2,9 млрд рублей



«Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева по итогам 2018 года нарастил чистый убыток на 38% до 2,9 млрд руб. против 2,1 млрд руб. годом ранее, следует из опубликованной отчетности компании. Выручка компании увеличилась на 7,2% до 50 млрд руб. Кредиторская задолженность выросла на 41% до 6,1 млрд руб. Однако на фоне солидной выручки этот показатель пока не критичен, полагают эксперты. Тем не менее, отмечают они, максимальная чистая прибыль была достигнута в 2015 году, после чего показатель неизменно ухудшался.



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ЦИФРА МЕСЯЦА

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«Эфко» вложит 10 млрд рублей в строительство терминала по перевалке масел, шротов и жмыхов



Один из крупнейших игроков масложирового рынка — компания «Эфко» - планирует вложить 10 млрд руб. в строительство универсального глубоководного терминала по перевалке продукции АПК (подсолнечного масла, шротов и жмыхов) в Тамани. Об этом на Масложировой конференции, организованной Масложировым союзом России при информационной поддержке «Агроинвестора», сообщил гендиректор «Эфко» Евгений Ляшенко. К возведению новых мощностей группа планирует приступить уже в этом году. Строительство новых мощностей позволит увеличить объемы перевалки до 3 млн т по маслу и до 3,5 млн т по насыпным грузам.



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ВТБ покупает 50% зернового терминала Тамань



Группа ВТБ ведет переговоры о покупке 50% зернового терминала Тамань у украинского агрохолдинга Kernel. По информации источников, группа ВТБ уже получила одобрение правительства на выкуп доли. Ранее ВТБ подписал обязывающие документы о приобретении 100% Новороссийского зернового терминала и стал владельцем 50% минус одна акция в «Объединенной зерновой компании», крупнейшим активом которой является «Новороссийский комбинат хлебопродуктов». В случае, если сделка с Kernel состоится, присутствие ВТБ будет определять отгрузку 71% всего зернового оборота Черного моря или около 31% всего российского экспорта зерновых в этом сезоне, подсчитал гендиректор ИКАР Дмитрий Рылько.



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ПРОГРАММА МЕСЯЦА





Глава правительства утвердил программу развития генетических технологий в 2019—2027 годах. Одним из четырех ее направлений является сельское хозяйство. Развитие генетических технологий, связанных в том числе с генетическим редактированием, будет способствовать позитивной динамике отрасли, выведению новых сортов растений и пород животных, более устойчивых к болезням и климатическим изменениям.



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Обеспеченность аграриев тракторами в 2018 году вновь снизилась



Обеспеченность российских сельхозорганизаций тракторами продолжает снижаться. В 2018 году сокращение составило 2,7%, за последние пять лет показатель уменьшился на 18,6%. Как следует из данных Росстата, в прошлом году на тысячу гектаров пашни приходилось в среднем 2,97 тракторов, в то время как в 2017-м — 3,05 машин. Обеспеченность тракторами за год увеличилась лишь в двух федеральных округах — Северо-Кавказском и Уральском. Среди регионов максимальный объем пашни на одну машину приходится в Хакасии, Бурятии, Амурской области, Оренбургской и Иркутской областях.



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Россельхознадзор запретил ввоз белорусских яблок и груш



Россельхознадзор ввел временные ограничения на импорт из Беларуси яблок и груш. Такое решение принято с учетом того, что из этой страны «продолжает поступать плодоовощная продукция с неустановленным фитосанитарным статусом и фальсифицированными фитосанитарными сертификатами». Запрет действует с 12 апреля до урегулирования сложившейся ситуации. В 2018 году среди импортеров яблок в Россию Беларусь находилась на шестом месте, а среди импортеров груш — на втором. Одновременно Беларусь сама входит в топ-5 импортеров этих фруктов.



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Республики Поволжья вводят ЧС из-за гибели озимых



В Чувашии введен режим чрезвычайной ситуации из-за гибели озимых. Как говорится в распоряжении главы республики от 23 апреля, на состояние посевов негативно повлияли почвенная засуха в августе-сентябре, низкие температуры воздуха при отсутствии снежного покрова во второй декаде ноября, а также сочетание высокого снежного покрова и слабого промерзания почвы, что привело к выпреванию посевов. На сегодняшний день обследованы 80 тыс. га, погибшими признаны почти 60% посевов. В начале апреля режим ЧС был введен в Мордовии в связи с выпреванием озимых. Введение режима ЧС также рассматривается в Башкирии, где из-за перепадов температур в ряде районов погибла треть зернового клина. Сложная ситуация также наблюдается в Татарстане.



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Цены на яйца перед Пасхой больше не растут



По данным Росстата, к началу недели цены на яйца были лишь на 0,1% выше, чем неделей ранее, но при этом на 0,1% ниже, чем в марте и на 6,9% меньше уровня декабря 2018-го. Уже более двух лет на Пасху нет такого ажиотажа, какой бывал ранее, и в этом году предпасхального всплеска цен практически не было, говорит директор «Продо Птицефабрика Чикская» Юлия Исмайлова. Многие птицефабрики модернизируются и наращивают свои производственные мощности, и тем самым создают профицит на яичном рынке, поясняет она. А вот тенденция снижения цен после Пасхи сохраняется, отмечает гендиректор Росптицесоюза Галина Бобылева.



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Импорт тепличных овощей может увеличиться



В 2019—2020 годах валовой сбор тепличных овощей продолжит повышаться, но затем дополнительный спрос на них станет удовлетворяться за счет импорта, а не внутреннего производства. О таком риске «Агроинвестору» рассказал президент Плодоовощного союза Анатолий Куценко. Сейчас Минсельхозом создана рабочая группа для оценки ситуации, уточнил он. За прошедшие три года потребление свежих овощей выросло почти на 400 тыс. т с учетом поставок из-за рубежа. Однако из-за того, что 2018-й стал последним годом, когда тепличные проекты получали возмещение части прямых понесенных затрат, проекты в секторе стали приостанавливать. Также на планы инвесторов влияет ценовая ситуация.



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