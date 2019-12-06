Начала работу конференция «Агрохолдинги России-2019»

В Москве начала работу ХIX конференция об инвестициях в АПК «Агрохолдинги России — 2019», организованная проектом «Агроинвестор». На конференции будут подведены предварительные итоги 2019 года в сельском хозяйстве и его основных секторах.



В течение дня ведущие отраслевые и финансовые эксперты и аналитики представят прогнозы и сценарии развития отрасли в 2020 году и более долгосрочной перспективе. Вместе с представителями агробизнеса они обсудят изменения правил господдержки агросектора и особенности его кредитования, вопросы развития экспорта продукции АПК, применения цифровых технологий в сельском хозяйстве, особенности сложившейся операционной и конкурентной среды.



Также впервые на «Агрохолдингах России» пройдет специальная сессия, посвященная работе женщин в агробизнесе — попробуем разобраться, равны ли возможности для мужчин и женщин в ведении бизнеса, трудоустройстве и построении карьеры в АПК. Гостем конференц-интервью станет Максим Басов — гендиректор холдинга «Русагро», одного из крупнейших в стране производителей сахара, свинины и масложировой продукции.



Конференция проходит при поддержке Министерства сельского хозяйства России, а также отраслевых союзов. Генеральный партнер «Агрохолдингов России» - «ФосАгро-Регион», стратегический партнер — Corteva Agriscience, интеллектуальный партнер — Foss, отраслевой партнер — «Ростсельмаш», спонсор — «Агро Диджитал».



В работе конференции принимают участие около 250 игроков рынка — производителей сельскохозяйственных и продовольственных товаров, поставщиков ресурсов и услуг для АПК, ведущих отраслевых и финансовых экспертов и аналитиков, союзов и ассоциаций, банков, консалтинговых компаний.

