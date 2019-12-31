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Поздравляем с Новым годом!
Агроинвестор
31 декабря 2019
Желаем вам крепкого здоровья, счастья, радости и благополучия!


Поздравляем вас с Новым годом и желаем вам и вашей компании успехов в делах, новых удачных проектов и развития старых, надежных партнеров, хорошей рыночной конъюнктуры, роста и процветания! Пусть погода будет благоприятной, объемы урожаев — комфортными, привесы и надои растут, конверсия корма улучшается, доходность повышается, а правила игры в отрасли остаются стабильными и предсказуемыми! Пусть 2020 год принесет вам как можно больше позитива, позволит реализовать все планы и идеи, а также откроет новые горизонты для вашего бизнеса!

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