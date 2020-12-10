Т. Кулистикова

В Москве начала работу ХX конференция об инвестициях в АПК «Агрохолдинги России — 2012», организованная проектом «Агроинвестор». На конференции будут подведены предварительные итоги 2020 года в сельском хозяйстве и его основных секторах. Мероприятие проходит в оффлайн и онлайн форматах.



Это год стал крайне непростым для экономики, и хотя агросектор лучше многих других отраслей проходит через испытания коронакризиса, он, безусловно, тоже испытывает негативное воздействие: падает платежеспособный спрос при растущей себестоимости, нарушаются логистические цепочки, откладывается реализация проектов. Тем не менее, жизнь в отрасли продолжается: компании находят для себя новые точки роста, стараются оптимизировать операционные затраты, активнее внедряют цифровые решения, осваивают новые каналы продаж. Каким стал 2020 год для лидеров рынка и чему их научил, каких результатов удалось добиться в ключевых направлениях агросектора и как они будут развиваться дальше — участники конференции «Агроинвестора» «Агрохолдинги России» обсудят эти и многие другие вопросы.



В течение дня ведущие отраслевые и финансовые эксперты и аналитики представят прогнозы и сценарии развития отрасли. Вместе с представителями агробизнеса они обсудят изменения правил господдержки агросектора и особенности его кредитования, вопросы развития экспорта продукции АПК, применения цифровых технологий в сельском хозяйстве, особенности сложившейся операционной и конкурентной среды.



Гостем конференц-интервью станет Александр Шендерюк-Жидков — директор УК «Содружество». Как сложился год для крупнейшего в стране импортера и переработчика сои? Как на бизнес компании влияли новые меры госрегулирования рынка? С какими новыми трудностями пришлось столкнуться в этом году? Какова судьба проекта строительства терминала на Балтике? Где компания видит новые точки роста для своего бизнеса? — топ-менеджер расскажет об этом и многом другом.



Конференция проходит при поддержке ведущих отраслевых союзов. Генеральный партнер «Агрохолдингов России» - «ФосАгро-Регион», партнер — «Ростсельмаш», спонсор сессии — «Щелково Агрохим», спонсор — «ИнтТерра», спонсоры регистрации — SumiAgro Россия и Arcusin.

