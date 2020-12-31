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Конференция Агрохолдинги России — 2020

Самое интересное

С Новым годом!

Пусть 2021-й будет добрее и позитивнее, чем прошедший год

| Агроинвестор |

Pixabay
Pixabay

2020-й стал годом вызовов для всех нас, в лексикон прочно вошли слова «пандемия», «локдаун» и «коронакризис», мы стали реже видеться офлайн и научились отмечать праздники в zoom, неделями не выходили из дома, были вынуждены отказываться от поездок, развлечений, а кто-то, увы, — и от самых необходимых вещей. Вопреки всем обстоятельствам — не самым благоприятным погодным условиям в ряде регионов, карантинным ограничениям, росту затрат на фоне падения рубля — АПК продолжал работать, став едва ли не единственным сектором экономики, сумевшим удержаться в плюсе. Увы, ко всем испытаниям 2020-го в конце года отрасль получила еще несколько сюрпризов — ограничения экспорта и регулирование цен.

Спасибо всем вам — работающим в АПК и смежных отраслях и просто переживающим за развитие сектора — за то, что несмотря ни на что вы не опускаете руки и продолжаете делать свое дело, чтобы у нас на столе был хлеб — этот символ стабильности и надежды на лучшее. Спасибо, что верите в отрасль, хотя ее значимость и важность катастрофически недооценивают.

2021-й вряд ли станет легче, чем 2020 год, но очень хочется пожелать, чтобы он оказался добрее ко всем нам. Здоровья вам и вашим близким, счастья, благополучия, побольше позитива, терпения и сил, благоприятной погоды и хорошей конъюнктуры, побольше предсказуемости и поменьше лишнего вмешательства в бизнес, прозрачных правил игры и успешной реализации всех ваших проектов и планов в новом году!

С Новым годом!

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