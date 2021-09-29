Интернет-голосование в номинации «Человек года» премии «Агроинвестор года» досрочно прекращено

Оргкомитет премии «Агроинвестор года 2021» объявляет о прекращении интернет-голосования за кандидатов в номинации «Человек года» на сайте award. agroinvestor.ru. В рамках проверки процесса голосования независимым партнером обнаружен факт накрутки голосов страницами-ботами у нескольких номинантов. В соответствии с положением премии, если в период голосования возникнут технические неполадки, дефекты, манипуляции, несанкционированное вмешательство, фальсификации или любые другие факторы, не контролируемые Организатором, которые влекут за собой накрутку голосов для победы одного из участников либо искажают или затрагивают исполнение, безопасность, честность, целостность или надлежащее проведение голосования, то Организатор может на свое единоличное усмотрение аннулировать, прекратить, изменить или временно прекратить проведение голосования.



Нам важно сохранить объективность при определении победителя. Поэтому Оргкомитет премии принял решение остановить интернет-голосование, аннулировать результаты, полученные к 29 сентября 2021 года, и доверить процесс выбора «Человека года» Экспертному совету. Имя победителя в номинации «Человек года» будет объявлено на торжественной церемонии 21 октября 2021 года.

