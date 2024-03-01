29 февраля в отеле The Carlton, Moscow на торжественной церемонии были объявлены победители IV ежегодной национальной премии в сфере сельского хозяйства и продовольствия «Агроинвестор года — 2023». Церемония награждения состоялась при участии более 100 гостей, среди которых были владельцы, руководители крупнейших агрохолдингов России, крестьянских (фермерских) хозяйств, отраслевые эксперты и аналитики, представители органов федеральной и региональной власти, банковского сектора, деловых СМИ.



Среди финалистов 2023 года — 18 предприятий АПК и смежных секторов: традиционно в их числе и системообразующие компании, и небольшие фермерские хозяйства. Вне зависимости от масштабов и доходов, всех победителей объединяет стремление к дальнейшему развитию на благо сельского хозяйства страны и обеспечение этой важнейшей отрасли всем необходимым. Экспертный совет премии и редакция «Агроинвестора» выражают благодарность всем участникам за представленные практики, проекты и достижения и поздравляют победителей.



«Вот уже два года сельхозпроизводители и другие участники аграрного рынка работают в непростых условиях: им приходится мириться с санкциями, различными экспортными ограничениями и госрегулированием рынков. Но это не останавливает их, они продолжают развиваться, инвестировать в новые направления, выпускать интересные продукты, реализовывать важные социальные проекты.



Правила нашей премии таковы, что нужно выбрать одного победителя в каждой категории. Нашему жюри приходится очень непросто, ведь каждый проект достоин этой победы. Мы благодарим всех, кто подал заявки на участие, и, конечно, еще раз поздравляем победителей — ваши достижения имеют большое значение для отрасли, для продовольственной безопасности нашей страны!», — сказала главный редактор журнала «Агроинвестор» Инна Ганенко.







Победители в десяти номинациях 2023 года

ЧЕЛОВЕК ГОДА — человек из сферы бизнеса, госуправления, научной или общественной среды, с которым ассоциируются изменения, нововведения, ключевые события в агропромышленной отрасли в 2023 году. Претенденты в этой номинации были предложены Экспертным советом, победитель был определен путем открытого интернет-голосования на сайте премии.



Победитель — председатель совета директоров ГК «Агро-Белогорье» Владимир Федорович Зотов.



За устойчивое развитие агробизнеса на приграничной территории и активную социальную работу компании. Награду победителю вручил Авельцов Дмитрий Юрьевич, руководитель ФГБУ «Центр Агроаналитики» Минсельхоза России.



ТОП-МЕНЕДЖЕР ГОДА — владелец или топ-менеджер, под руководством которого компания, крестьянское (фермерское) хозяйство достигли существенного улучшения финансовых, производственных показателей в 2023 году. В номинации три категории, в каждой из которых награждается один победитель.



Агрохолдинг / крупная производственная компания



Победитель — генеральный директор холдинга «АгроГард» Царев Павел Павлович.



Несмотря на то, что в прошлом году цены на сельскохозяйственную продукцию снижались, уровень выручки от основной деятельности холдинг «АгроГард» остался на своем пике, а прирост по отношению к среднему значению за пять лет составил 7%. Грамотная система менеджмента холдинга позволила увеличить прибыль за производственный цикл на 80%.



Средний бизнес



Победитель — управляющий партнер селекционно-семеноводческой компании RUSEED Гехт Марк Андреевич.



Темп роста выручки компании в 2023 году составил почти 300%. «Русид» совместно с компаний «Русская селекция» реализует проект строительства завода по производству семян подсолнечника полного цикла мощностью 3 тыс. т в год в Республике Адыгея.



Крестьянско-фермерское хозяйство



Победитель — индивидуальный предприниматель, глава крестьянского (фермерского) хозяйства Лёвкин Александр Борисович.



В 2023 году выручка предприятия, которое специализируется на молочном животноводстве, увеличилась на 31%. В прошлом году КФХ приобрело два молоковоза, что позволило снизить зависимость от молокоперерабатывающих предприятий.



ЗАПУСК ГОДА — завершившееся строительство или модернизация предприятия, включающие запуск принципиально нового производства, сервиса или готового продукта для АПК в 2023 году. В номинации три категории, в каждой из которых награждается один победитель.



Внедрение технологий, повышающих продуктивность производства



Победитель — KOBLiK GROUP.



Разработана и выведена на рынок полноценная линейка машин для семенного производства.



Новое производство



Победитель — селекционно-семеноводческая компания ООО «Агроплазма».



Запуск собственного семенного завода полного цикла.



Услуги для АПК



Победитель — ГК «ЭкоНива».



Запуск биржевых товарных аукционов по продаже молока и молочных продуктов.



ИННОВАЦИЯ ГОДА — новая или улучшенная технология, используемая в производстве и представляющая уникальное для отрасли решение, а также инновационная продукция для компаний АПК, в том числе замещающая импортные аналоги. В номинации три категории, в каждой из которых награждается один победитель.



Инновационная продукция



Победитель — селекционно-семеноводческая компания ООО «Агроплазма».



Селекция отечественных восковидных гибридов кукурузы.



Инновационное оборудование и технологии



Победитель — ООО «Адаптивные инновационно-интеллектуальные технологии».



Адаптивная энергонезависимая интеллектуальная мультиплексная система экспресс-анализа химического состава почвы.



Инновационные программные продукты для АПК



Победитель — «КормоРесурс».



Разработка программы составления и оптимизации рационов кормления «Корм Оптима» для всех видов сельскохозяйственных животных.



ЭКСПОРТЕР ГОДА — компания, вышедшая на новые экспортные рынки или значительно увеличившая объемы поставок продукции за рубеж в 2023 году либо предоставлявшая уникальную продукцию или услуги для обеспечения экспорта.



Продукция растениеводства



Победитель — ООО «НьюБио».



В 2023 году компания поставила на экспорт 22,7 тыс. т продукции глубокой переработки зерна на сумму 825 млн руб. Доля экспорта составляет более 15% общего объема продаж.



Продукция и услуги для экспортеров



Победитель — ГК «Европак».



Компания развивает экспортные сервисы мультимодальных контейнерных перевозок. В 2023 году компания направила на экспорт 450 ускоренных контейнерных поездов, на 76% больше показателя 2022-го; количество отправок поездов напрямую в Китай увеличилось более чем в два раза. В том числе на внешние рынки направлено более 1 млн т растительных масел. Сервис обеспечивает более 46% экспорта растительных масел из России в Китай.



СОЦИАЛЬНО-ОТВЕТСТВЕННАЯ ИНИЦИАТИВА — инициативы компании, основанные на принципах социальной ответственности, направленные на улучшение социальной среды и инфраструктуры или позволяющие снизить негативное воздействие на окружающую среду, а также образовательные инициативы в сфере АПК. В номинации три категории, в каждой из которых награждается один победитель.



Улучшение социальной среды и инфраструктуры в регионах



Победитель — группа «Черкизово».



Группа «Черкизово» и социальное движение «Сменка» в 2023 году осуществили первый этап проекта по ремонту школьных столовых. Две столовые в Пензенской области и одна в Алтайском крае получили современный облик, а школьники — возможность обедать в комфортных помещениях.



Экология



Победитель — агрохолдинг «Степь».



Агрохолдинг «Степь» за счет собственных средств высадил 96,9 га защитных лесополос на сельхозземлях в Ростовской области. Системы лесополос помогают решить вопрос стабилизации сельскохозяйственного производства и наращивания плодородия; помогают в борьбе с водной и ветровой эрозией.



Образование в сфере АПК



Победитель — ГК «РостАгро».



Управляющая компания «РостАгро» и «Центр технологического обучения» города Пензы заключили договор о сотрудничестве в сфере образовательной деятельности. Предметом договора является сотрудничество в сфере образовательной деятельности для реализации профориентационной, предпрофильной и инновационной деятельности в агронаправлении.



НАДЕЖНЫЙ ПОСТАВЩИК ЗЕРНА — компания, зарекомендовавшая себя как надежный поставщик зерна на внутренний рынок, сохранившая постоянных клиентов в 2023 году и расширившая круг покупателей.



Победитель — ООО «ТрастАгро-Нива 1» (УК «РостАгро»).



В прошлом сезоне компания поставила 117,3 тыс. т зерна, около 85% этого объема пришлось на долю постоянных покупателей.



ПРОДУКЦИЯ ГОДА — продукция АПК, выведенная на рынок в 2023 году.



«Зеленая» продукция



Победитель — розничная сеть «Магнит».



В 2023 году компания начала производство органических грибов.



Импортозамещение



Победитель — крестьянское (фермерское) хозяйство Жолобенко Олега Александровича, проект «Спаржа Черноземья».



Компания единственная в Черноземье и лидер в России по объему сбора спаржи, а также единственная в стране, кто выращивает все виды спаржи.



Лучший новый бренд



Победитель — компания «Дубрава» (CBS Commodities).



Запуск нового бренда «Деревенский продукт» в категории птицы в высокоценовом сегменте.



Выбор редакции: «КОМПАНИЯ — НЬЮСМЕЙКЕР ГОДА».



В данной номинации побеждает компания — представитель АПК, о которой чаще всего писали в журнале и на сайте «Агроинвестор» в 2023 году. Среди основных критериев оценки отбора — открытость компании для общения и доступность топ-менеджеров, качество взаимодействия, работа пресс-службы, информативность сайта.



Победитель — ГК «Черкизово».



Выбор редакции: «ОСВЕЩЕНИЕ РАБОТЫ АПК РЕГИОНА НА ОФИЦИАЛЬНОМ УРОВНЕ».



В этой номинации оценивались качество и эффективность информационной деятельности региональных администраций и аграрных ведомств по освещению работы агропромышленного комплекса. Среди основных критериев номинации — структура, наполняемость сайтов новостями, их актуальность, регулярность публикаций, представленность в соцсетях и др.



Победитель — Департамент сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Вологодской области.



Эксклюзивная методика премии «Агроинвестор года» разработана интеллектуальным партнером премии — компанией «Технологии Доверия». Как независимый наблюдатель и профессиональный аудитор, «Технологии Доверия» обеспечивает объективность голосования и соответствие процесса отбора номинантов установленной методике.



Постоянный партнер премии «Агроинвестор года» — «Деметра-Холдинг».



Генеральный информационный партнер премии «Агроинвестор года» — федеральный многопрофильный коммуникационный холдинг 1MI.

