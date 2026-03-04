3 марта на торжественной церемонии в Hotel Continental были объявлены победители V национальной премии в сфере сельского хозяйства и продовольствия «Агроинвестор года — 2025». Экспертный совет премии и редакция «Агроинвестора» выражают благодарность всем участникам за представленные практики, проекты и достижения и поздравляют победителей.



ЧЕЛОВЕК ГОДА

Усков Александр Михайлович, генеральный директор АО «Август»



За создание инновационного научно-исследовательского центра — одной из крупнейших в стране частных площадок для НИОКР в области разработки технологических решений для растениеводства, химии, биологии и биотехнологий.



ТОП-МЕНЕДЖЕР ГОДА

Лореш Наталья Андреевна, генеральный директор компании «РОСТ»



В 2025 году Группа компаний «РОСТ» стала самым масштабным производителем «зеленых» овощей в России: все тепличные комплексы ГК «РОСТ» успешно прошли сертификацию в аккредитованном органе «Роскачество - Органик», а продукция получила право маркироваться знаком «Зеленый эталон». Это подтверждает соответствие овощей самым строгим стандартам качества.



ФЕРМЕРСКОЕ ХОЗЯЙСТВО ГОДА

КФХ Козлова Алексея Анатольевича



Хозяйство специализируется на выращивании зерновых, зернобобовых и масличных культур. В прошлом году КФХ Козлова Алексея Анатольевича увеличило выручку в 2,5 раза благодаря дополнительно приобретенному оборудованию и расширению площади сельскохозяйственных угодий.



СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ ГОДА

СППСК «Ягоды Карелии»



Кооператив «Ягоды Карелии» является одним из лидеров по сбору и переработке дикорастущих ягод и грибов в России. В 2025 году компания изобрела цифровую технологию УрожAI для умного поиска мест сбора дикоросов, которая экономит до половины времени сборщикам и открывает новые возможности для роста всей отрасли.



ЗАПУСК ГОДА

Внедрение технологий, повышающих продуктивность производства



Агрохолдинг «СТЕПЬ»



В 2025 году на одном из производств Агрохолдинга «СТЕПЬ» по фасовке сыра была запущена пилотная роботизированная линия. Этот участок оснащен автономными манипуляторами, которые осуществляют автоматическую укладку упакованного сыра на палеты для дальнейшей транспортировки. Внедрение роботизированного решения оптимизирует финальную стадию производственного процесса.



Новое производство



ГК «Талина»



Компания осуществила запуск нового производства замороженных хлебобулочных изделий и готовой пиццы.



ИННОВАЦИЯ ГОДА

Инновационная продукция



«НьюБио»



В 2025 году компания начала производство импортозамещающего ингредиента — растворимого кукурузного волокна.



Инновационное оборудование и технологии



Победитель — Apivox



Компания разработала уникальный Солнечный улей, позволяющий радикально снизить ежегодные потери семей пчел из-за клещей и вирусов.



Инновационные программные продукты для АПК



«Русагро Масло»



Был создан центр по математическому моделированию цепочек поставок, позволяющего рассчитывать различные сценарии — от сокращения операционных затрат и обеспечения устойчивости бизнеса, до оптимальных конфигураций цепей поставок под новые требования бизнеса.



ЭКСПОРТЕР ГОДА

«Рустарк»



Компания «Рустарк» - российский производитель крахмалопродуктов высокого качества, лидер в области растительных полисахаридов. По итогам 2025 года компания увеличила присутствие в странах СНГ и MENA, а география экспорта составила 16 стран. По сравнению с 2024 годом в 2025-м рост экспортных поставок «Рустарк» составил 44%. В течении прошлого года экспортный портфель «Рустарк» пополнился тремя новыми точками на карте: Ливан, Иордания, а также Гонконг.



СОЦИАЛЬНО-ОТВЕТСТВЕННАЯ ИНИЦИАТИВА ГОДА

Улучшение социальной среды и инфраструктуры в регионах



Группа «Черкизово»



Группа «Черкизово» осуществила софинансирование внебюджетной части проекта комплексного развития сельских территорий в Пензенской области, выделив 39 млн руб. на строительство нового жилья, в котором будут будут проживать сотрудники Васильевской птицефабрики, одного из предприятий Группы.



Экология



«Сбер»



В Республике Калмыкия компанией реализован пилотный проект AI-системы восстановления земель, которая предназначена для мониторинга и прогнозирования деградации и опустынивания земель на основе технологий искусственного интеллекта и комплексного анализа геопространственных данных.



Образование в сфере АПК



«РОСТ»



В 2025 году в РГАУ МСХА имени Тимирязева и компания «РОСТ» реализовала проект «Теплица РОСТа» по переформатированию аудиторий общей площадью 322 кв. м в учебное пространство нового поколения, включающее три отдельные зоны: учебную аудиторию, компьютерный класс и специальную зону для свободных занятий и мастер-классов. В рамках проекта был проведен капитальный ремонт и брендирование, установлено необходимое оборудование, закуплены высокопроизводительные компьютеры.



ПРОДУКЦИЯ ГОДА

Органическая продукция



«АгриВолга»



Бренд органической продукции «Углече Поле», входящий в состав агрохолдинга «АгриВолга», одним из первых в России получил государственные сертификаты соответствия органическому производству. Сейчас компания сертифицирует более 250 наименований молочной и мясной продукции на соответствие ГОСТу.



Лучший новый бренд



ГК «ЭкоНива»



В 2025 году компания вывела на рынок инновационный молочный напиток для концентрации внимания и энергии — High Focus.



ВЫБОР РЕДАКЦИИ. САМЫЙ МЕДИЙНЫЙ ОТРАСЛЕВОЙ СОЮЗ

Национальный союз производителей молока (Союзмолоко)



Союз активно формирует актуальную новостную повестку молочной индустрии в СМИ, регулярно проводит деловые отраслевые мероприятия, готовит открытые аналитические обзоры и рейтинги. Гендиректор «Союзмолоко» Артем Белов — не только один из самых публичных спикеров АПК, но и постоянный модератор профильных конференций и совещаний на самом высоком уровне.



ВЫБОР РЕДАКЦИИ. АГРОРЕГИОН ГОДА: ЗА ПОЗИТИВНУЮ ДИНАМИКУ ВОПРЕКИ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ

Курская область



Аграрии Курской области уже не первый год ведут работу в опасных условиях — на приграничной территории, многие хозяйства полностью или частично потеряли свои активы из-за вторжения ВСУ в 2024 году, тем не менее в 2025-м в регионе наметилась позитивная динамика восстановления показателей производства. Этой наградой редакция «Агроинвестора» выражает глубокое уважение к труду сельхозпроизводителей, работающих в приграничье.



Победители специальной юбилейной номинации от АО «Росагролизинг»: «Агрофирма 4», «Птицефабрика «Башкирская», ИП глава КФХ Белов, «БИО-ТОН», СПК племзавод «Восток», «ДЛ-ТРАНС», «Легендагро Приморье», ГК агрохолдинг «РОСТАГРО», агрохолдинг «Русское поле», ИП глава КФХ Тимирев, «МТК «Чистополье». Компании отмечены за долгое и надежное сотрудничество. В рамках юбилейной номинации «Росагролизинг» чествовал тех, кто достиг выдающихся результатов и внес значительный вклад в развитие отрасли.



