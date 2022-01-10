Все по чесноку. Российская ферма по производству луковичного овоща завоевывает полки в ритейле

«Фермерский чеснок»

Журнал «Агроинвестор» Читать номер

«Фермерский чеснок» за четыре года работы занял достойное место в крупнейших сетях — от «Пятерочки» до «Утконоса». Отечественный сорт чеснока, удобная упаковка и яркий вкус — все это, по мнению руководителей проекта, привлекает покупателей и ритейлеров. Но даже при огромной доле завозимой из Китая продукции и большом потенциале импортозамещения возможности отечественных производителей пока ограничены



Компания «Фермерский чеснок» производит в год более 200 т товарного чеснока первого сорта, общая площадь обрабатываемых земель, где выращивается данная агрокультура, — около 300 га в Ростовской области, Краснодарском крае и на полях фермеров из центральных регионов. Объем продукции глубокой переработки — 100 т. Объемы производства ежегодно демонстрируют двукратный рост. Продукция реализуется в крупных продуктовых федеральных, региональных сетях и онлайн-магазинах.