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Вебинар «Сохранение экологических функций почв»

Компании

Все по чесноку. Российская ферма по производству луковичного овоща завоевывает полки в ритейле

Алена Белая

| Агроинвестор |

«Фермерский чеснок»
«Фермерский чеснок»
Журнал «Агроинвестор»

Журнал «Агроинвестор»

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«Фермерский чеснок» за четыре года работы занял достойное место в крупнейших сетях — от «Пятерочки» до «Утконоса». Отечественный сорт чеснока, удобная упаковка и яркий вкус — все это, по мнению руководителей проекта, привлекает покупателей и ритейлеров. Но даже при огромной доле завозимой из Китая продукции и большом потенциале импортозамещения возможности отечественных производителей пока ограничены


Компания «Фермерский чеснок» производит в год более 200 т товарного чеснока первого сорта, общая площадь обрабатываемых земель, где выращивается данная агрокультура, — около 300 га в Ростовской области, Краснодарском крае и на полях фермеров из центральных регионов. Объем продукции глубокой переработки — 100 т. Объемы производства ежегодно демонстрируют двукратный рост. Продукция реализуется в крупных продуктовых федеральных, региональных сетях и онлайн-магазинах.

Алена Белая 

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Агроинвестор

«Агроинвестор»

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