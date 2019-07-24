Белорусский «Серволюкс» купил птицефабрику в России

Белорусская продовольственная группа «Серволюкс» купила обанкротившуюся фабрику «Загорский бройлер» под Сергиевым Посадом. Как указано в федеральном реестре сведений о банкротстве, ООО «Серволюкс Восток» (дочерняя компания «Серволюкса») признана победителем повторных торгов по продаже имущественного комплекса подмосковного предприятия. Цена составила 165 млн руб.



Комплекс под Сергиевым Посадом станет первой производственной площадкой «Серволюкса» в России. В январе «Коммерсантъ» со ссылкой на два источника в мясной отрасли сообщал, что белорусская компания ищет мощности на территории России. Тогда представитель группы отказался комментировать эту информацию, сейчас на запрос «Агроинвестора» он не ответил.



ООО «Загорский бройлер» было зарегистрировано в 1998 году, следует из данных kartoteka.ru. Последняя финансовая отчетность опубликована за 2015 год — тогда выручка компании равнялась 318 млн руб., чистый убыток — 236 млн руб. Мощность птицефабрики составляет 11 тыс. т мяса птицы в год, по состоянию на середину 2015 года на «Загорском бройлере» содержалось около 720 тыс. кур, сообщал Мисельхозпрод Московской области. Весной 2016-го «Интерфакс» написал, что полиция проверяет финансово-хозяйственную деятельность предприятия после жалоб сотрудников на систематические задержки зарплат. В августе 2016 года Арбитражный суд Московской области ввел процедуру наблюдения, в феврале 2017 года «Загорский бройлер» был признан банкротом.



«Серволюкс» является крупнейшим производителем мяса бройлеров и комбикормов в Беларуси. Группа основана в 1999 году белорусским бизнесменом Евгением Баскиным и в 2018-м, по собственным данным, выпустила 211 тыс. т продукции (ТМ «Петруха»). По данным «Белптицесоюза», на «Серволюкс» приходится примерно треть белорусского рынка. Ключевым экспортным направлением для птицеводческого сегмента «Серволюкса» является Россия.



По российским масштабам и масштабам «Серволюкса» приобретенный актив является небольшим, однако может служить площадкой для создании того производства, которое подходит для концепции белорусской компании, предположил исполнительный директор компании «Ринкон Менеджмент» Константин Корнеев. «Вероятно, для белорусской компании не столько важны мощности, сколько разрешительная документация на производство», — сказал «Агроинвестору» Корнеев. Он также отметил, что при текущих производственных мощностях сделка никакого влияния на рынок не окажет. «"Серволюкс" уже широко работает на российском рынке, но покупка позволит расширить географию поставок и войти в те каналы продаж, с которыми компания сейчас не может работать из-за логистики», — добавил Корнеев. Также локализация производства может упростить прохождение проверок Россельхознадзора, ранее отмечал аналитик IFC Markets Дмитрий Лукашов. Россельхознадзор неоднократно вводил ограничения на ввоз мясной продукции с белорусских предприятий, в том числе запрет вводился в отношении продукции, произведенной филиалом «Серволюкс-Агро» СЗАО «Серволюкс».



В то же время с приходом в Россию «Серволюксу» придется работать в российских реалиях, где нет такого уровня воздействия на рынок со стороны государства, как в Беларуси, а ценовая конъюнктура бывает непростой, напоминает Корнеев. Согласно мониторингу Минсельхоза России, по состоянию на 4 июля средняя цена сельхозпроизводителей на мясо кур была на уровне 102,8 тыс. руб./т, что на 13% ниже, чем в начале года.

