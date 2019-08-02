«Черкизово» начала строить вторую очередь «Тамбовской индейки»

Группа «Черкизово» приступила к реализации второй очереди проекта «Тамбовская индейка», реализуемого совместно с испанской Grupo Fuertes. Как сообщалось на встрече замглавы администрации Тамбовской области Сергея Иванова с членом правления «Черкизово» Леонидом Измайловым, начато строительство двух новых площадок.



Всего вторая очередь предполагает возведение четырех новых площадок — одной площадки доращивания птицы и трех откормочных. Кроме того, предполагается увеличение мощностей инкубатора, убойного цеха и комбикормового завода. Ввод объектов в эксплуатацию запланирован на март 2021 года.



С выходом на полную проектную мощность производство «Тамбовской индейки» увеличится на 30 тыс. т в живом весе в год. В целом же объем производимой продукции превысит 80 тыс. т, оценивает компания. По итогам 2018-го «Тамбовская индейка» выпустила около 55 тыс. т, в первом квартале этого года объем производства составил 8,2 тыс. т, во втором — 8,9 тыс. т. О реализации второй очереди «Тамбовской индейки» группа «Черкизово» объявила на Петербургском международном экономическом форуме в начале июня. Тогда сообщалось, что в зависимости от числа площадок и вложений в перерабатывающее предприятие инвестиции в проект могут составить 3,5-4,5 млрд руб.



В отчетности «Черкизово» за второй квартал говорится о «расширении предложения продукции под брендом "Пава-Пава"» и «высоком спросе на продукцию из индейки». В результате этих факторов средняя цена реализации индейки у компании в апреле-июне увеличилась на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Как пояснял «Агроинвестору» менеджер направления стратегии управления капиталом и исследования рынков компании EY Максим Никиточкин, рост отпускных цен в этом году связан со снижением предложения на рынке — в первую очередь, в связи с банкротством и конкурсным управлением такого крупного игрока рынка как «Евродон».



В то же время сама группа «Черкизово» считает текущее изменение предложения индейки на рынке незначительным. «Снижение производства в Ростовской области в основном компенсировалось ростом в Пензенской области», — говорится в последней публикации индексов промышленного предложения мяса, рассчитываемых компанией. В Пензенской области располагаются производственные площадки группы «Дамате», которая реализует инвестпроект по расширению производственных мощностей почти вдвое до 155 тыс. т в убойном весе. Несмотря на увеличение мощностей крупнейшими производителями, место на рынке для роста производства есть, ранее рассказывал президент Agrifood Strategies Альберт Давлеев. По его словам, потенциальный объем российского рынка индейки оценивается как минимум в 500-600 тыс. т против почти 260 тыс. т в убойном весе в 2018-м. Доля «Черкизово» в общем объеме производства индейки, по данным Agrifood Strategies, в прошлом году составляла 15%.



Согласно рейтингу «Агроинвестора», группа «Черкизово» является крупнейшим в России производителем мяса. Кроме «Тамбовской индейки» группа включает семь комплексов по производству куриного мяса (а также производственный комплекс «Белой птицы», используемый компанией на правах аренды), 16 свиноферм, пять мясоперерабатывающих предприятий (а также предприятие «Самсон — продукты питания», в котором «Черкизово» имеет долю участия), девять комбикормовых заводов, 12 элеваторов и около 290 тыс. га сельхозземель. Основным владельцем компании является семья Бабаевых-Михайловых.

