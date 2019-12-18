«Агро-Инвест» увеличит производство тепличных овощей

Тепличный комплекс «Агро-Инвест» в этом году планирует собрать 55 тыс. т овощей, а в следующем увеличить производство до 60-65 тыс. т за счет расширения площадей, рассказала «Агроинвестору» гендиректор компании Ольга Гуряева. Сейчас площадь теплиц составляет 105 га, при этом есть место для строительства новых площадок, однако пока холдинг приостановил расширение, чтобы довести до совершенства технологии на существующих мощностях. В прошлом году «Агро-Инвест» заявлял, что планирует увеличить площади теплиц до 130 га, тогда у него было 80 га в Калужской области.

По словам главного агронома комплекса Алексея Суркова, сейчас 30% площади теплиц занято огурцом, 70% — томатом. «Возможно, в следующем году доля огурца будет снижаться из-за того, что в России его рынок перенасыщен», — говорит он. Также сейчас компания расширяет ассортимент — в этом году она заняла 2 га баклажаном. «Будем в этом направлении двигаться, так как хорошие результаты по урожайности и продажам, — отмечает Сурков. — Кроме того, мы начинаем выращивать эксклюзивные гибриды томатов. Перспективных направлений много, например, зеленные культуры, производство которых мы тоже хотим начать».

В частности, зелень может выращиваться в рассадных отделениях, когда они пустуют, продолжает Сурков. «После реконструкции рассадного отделения мы увеличили его площадь с 3 га до 5 га и изменили технологию, чтобы была возможность автоматизации процесса, так как размер теплиц очень большой и придется задействовать большое количество персонала», — комментирует он.

По мнению Гуряевой, спрос на тепличные овощи будет увеличиваться, тем более что в сравнении с другими странами их потребление в России меньше. При этом импортная продукция может создать конкуренцию отечественной только по цене, тогда как по качеству российская лучше, в том числе потому что попадает к потребителю более свежей.

По прогнозу Минсельхоза, в этом году урожай тепличных овощей в стране составит 1,15 млн т против 1 млн т в 2018-м. Плодоовощной союз оценивает валовой сбор на уровне 1,2 млн т. По его данным, в этом году площадь теплиц в России увеличится на 260 га, в 2018-м она составляла около 2,4 тыс. га.

Первые 20 га теплиц «Агро-Инвест» запустил в 2014 году. Компания специализируется на выращивании томатов, которые реализуются под брендом «Мое лето». 89% акций «Агро-Инвеста» через АО «Акита» владеет группа «Авилон» (управляет дилерскими центрами автомобилей премиум-марок, занимается логистикой и недвижимостью) Александра Варшавского. Еще 10% принадлежит Егии Асатряну, сыну Артура Асатряна, который считается крупным владельцем коммерческой недвижимости в Москве. Еще 1% у «РСХБ-Финанс». Осенью прошлого года «Коммерсантъ» сообщил, что «Авилон» ищет покупателя на тепличный комплекс. Среди причин возможного выхода инвестора из бизнеса называлось сокращение господдержки тепличного производства и падение цен на овощи. Однако изменений среди учредителей «Агро-Инвеста» в базе kartoteka.ru нет. Из ее данных следует, что выручка компании в прошлом году составила почти 3,5 млрд руб. против 1,96 млрд руб. в 2017-м, чистый убыток снизился с 827 млн руб. до 89 млн руб.