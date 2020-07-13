Крупнейший экспортер зерна приобрел ростовское сельхозпредприятие

Торговый дом выкупил у банка задолженность сельхозпредприятия в 1,08 млрд рублей ТД «Риф»

Крупнейший в России экспортер зерна — ТД «Риф» — стал владельцем ростовского «ЮгАгроХолдинг», земельный банк которого составляет около 30 тыс. га в Куйбышевском, Тарасовском и Веселовском районах, сообщает портал «Город N». Торговый дом несколько лет финансировал посевные и уборочные кампании «ЮгАгроХолдинга» и принял решение выкупить его крупную задолженность перед Московским индустриальным банком (МИнБанк). В планах «Рифа» - провести обновление учета и всего технологического процесса предприятия, сделать его безубыточным.



Факт сделки изданию подтвердили директор «Рифа» Марина Турянская и бывший гендиректор «ЮгАгроХолдинга» Роман Сасс. Он также рассказал, что ранее Московский индустриальный банк попал под санацию ЦБ, и обратился в суд с ходатайством о признании компании банкротом. «Перекредитование в другом банке не решило бы проблему, мы искали варианты и в конце концов договорились с “Рифом” о заключении опционного договора. “Риф” перекупает нашу задолженность перед МИнБанком, а у нас остается право в течение двух лет произвести ее обратный выкуп. Акции предприятия передаются “Рифу”», — рассказал он (цитата по порталу «Город N»).



При этом, если задолженность не будет выкуплена, «Риф» останется владельцем «ЮгАгроХолдинга». На данный момент состоялся первый этап сделки: задолженность в 1,08 млрд руб. выкуплена, в ближайшее время компании подпишут опционный договор. По словам Романа Сасса, задолженность компании перед банком мешала ей развиваться, в том числе получать господдержку.



ЗАО «ЮгАгроХолдинг» было зарегистрировано в 2009 году. Уставной капитал компании составляет 41,4 млн руб. Основной вид деятельности — выращивание зерновых культур, также компания занимается выращиванием зернобобовых, масличных, овощей, корнеплодов и др., следует из данных kartoteka.ru. Портал «Город N» сообщает, что по итогам 2019 года выручка компании составила 471 млн руб., убыток — 676,2 млн руб.

Турянская рассказала «Городу N», что «Риф» финансировал «ЮгАгроХолдинг» давно, но задолженность компании перед торговым домом росла. «Предприятие было на грани банкротства. По сути, мы протянули ему руку помощи, выкупили его задолженность перед банком и стали владельцами “ЮгАгроХолдинга”», — сказала она. По словам Турянской, «Риф» рассматривал возможность навести порядок в сельхозпредприятии самостоятельно и перепродать этот бизнес кому-то из крупных агрохолдингов, но в итоге решил развивать актив самостоятельно. Она считает, что «ЮгАгроХолдинг» может быть самостоятельным и прибыльным, особенно с учетом опыта «Рифа» в продажах зерна и работы с банками.



«Не могу сейчас сказать наверняка, что мы будем расширяться — для нас это направление новое. Сегодня наша задача — провести обновление учета и всего технологического процесса, получить из этого бизнеса хорошую доходность. Видно, что в этом бизнесе она должна быть. Этот опыт в растениеводстве поможет нам лучше понять сельхозпроизводителя», — прокомментировала Турянская. Также, по ее словам, в ближайшее время «Риф» полностью обновит парк сельхозтехники «ЮгАгроХолдинга». Конечную сумму сделки стороны не называют.



Оценить стоимость земельного банка «ЮгАгроХолдинга» сложно, говорит управляющий директор BEFL Владислав Новоселов. Он объясняет это тем, что районы, в которых работает компания, неконсолидированы. «Веселовский и Тарасовкий радикально отличаются друг от друга, и разница в стоимости у них крайне серьезная. То есть говорить о ней можно только понимая, как земельный банк «ЮгАгроХолдинга» распределен между районами», — прокомментировал «Агроинвестору» Новоселов. ​



Основные трудности, ожидающие ТД «Риф» — кадровые: для того, чтобы исправить ситуацию, сложившуюся в «ЮгАгроХолдинге», необходимо сменить руководящий состав, найти сильный менеджмент, агрономов на местах — земли «ЮгАгроХолдинга» географически фрагментированы, рассказал «Агроинвестору» старший менеджер группы по оказанию услуг предприятиям АПК компании EY Максим Никиточки. «Основная задача — наладить производственный процесс, так как сбыт обеспечит сам "Риф"». — считает он. Основная сложность, с которой может столкнуться «Риф» — это управление новым активом, считает Новоселов. «Если этот вопрос будет решен, то я проблем не вижу», — говорит он.



Растениеводство интересно для представителей смежных отраслей, и «Риф» вряд ли столкнется с проблемами при развитии этого направления, так как у компании достаточно опыта, говорит гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько. Ростовская область — это «якорный регион» для «Рифа» с точки зрения сырьевой базы под экспорт, добавляет он. «Сейчас ряд зернотрейдеров снова, хотя и осторожно, заходят в эту сферу», — прокомментировал «Агроинвестору» Рылько. Никиточкин добавляет, что сельскохозяйственные активы в 2020 году пользуются особенным спросом как наиболее надежные, не подверженные негативному влиянию кризиса, что в очередной раз показала коронавирусная пандемия — по итогам года ожидается рост АПК, чем не могут похвастать многие другие отрасли.



Однако в последние несколько лет в связи с насыщением внутреннего рынка отечественной продукцией и при достаточно медленном росте экспортного спроса рентабельность растениеводства повсеместно снижается, обращает внимание начальник Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Дарья Снитко. Конечно, производители с юга страны получают дополнительные конкурентные преимущества в условиях девальвации рубля, но инвестиции в сельскохозяйственный бизнес нужно рассматривать на долгосрочном горизонте, прокомментировала она «Агроинвестору». В случае отсутствия существенных изменений в регулировании экспорта в ближайшие три-пять лет рентабельность в производстве зерновых и масличных хоть и будет снижаться, но останется положительной, заключила Снитко.

