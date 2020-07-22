KFC будет закупать мясо птицы у «Серволюкса» по фиксированным ценам

Соглашение предполагает увеличение объемов производства и развитие бизнеса «Серволюкса» М. Стулов

Сеть ресторанов быстрого питания KFC и «Серволюкс», лидер среди производителей мяса птицы Белоруссии и его крупнейший экспортер в СНГ (бренд «Петруха»), заключили четырехлетнее соглашение о стратегическом партнерстве, говорится в совместном пресс-релизе компаний. KFC будет ежегодно закупать продукцию в согласованных объемах по фиксированным ценам у «Серволюкса». В документе предусмотрена гибкая система ценообразования с учетом внешних факторов: например, закупочных цен на зерно. Также к концу этого года в Подмосковье будет запущен отдельный производственный цех, работающий специально для нужд KFC. Сырье для него будет поставляться только с производственных площадок «Серволюкс», рассказал «Агроивнестору» представитель группы.



«Несмотря на непростую ситуацию, обусловленную коронавирусной пандемией, KFC продолжает уверенное развитие в России и СНГ. Мы открываем новые рестораны и отмечаем стабильно растущий спрос на легендарные блюда из курицы KFC во всех городах, где работаем», — говорит гендиректор KFC в России и СНГ Раиса Полякова. Поэтому расширение сотрудничества с поставщиками куриной продукции — своевременный и важный для ресторана шаг, добавляет она.



Кроме того, стратегическое партнерство с «Серволюксом» позволит обеспечить бесперебойные поставки продукции по утвержденной цене, что означает сохранение доступности блюд KFC для широкого круга потребителей. «Мы нацелены на развитие местного производства продукции, и открытие нового цеха в Московской области служит решению этой задачи», — прокомментировала Полякова. Для «Серволюкса» подписание соглашения с KFC будет способствовать развитию экспорта и расширению присутствия на внешних рынках. Также это предполагает наращивание объемов производства и развитие бизнеса, добавил гендиректор «Серволюкса» Алишер Адылов.



В прошлом году сеть KFC решила сфокусироваться на формировании долгосрочных отношений с ключевыми поставщиками по договорам о стратегическом партнерстве. Согласно их условиям, производитель гарантирует выполнение утвержденных поставок по согласованной сторонами методике ценообразования на четыре года. Такая стратегия закупок позволяет гарантировать объемы и маржинальность, а также повышать эффективность производства и разрабатывать инновационные проекты, утверждает компания.



KFC — международный ресторанный бренд, специализирующийся на блюдах из курицы. В 2019 году в России было открыто 164 ресторана сети. Долгосрочная стратегия развития в России и СНГ предполагает расширение партнерства с производителями курицы до 85 тыс. т в год.



Компания «Серволюкс» была основана в 1999 году. Сейчас это вертикально-интегрированный агрохолдинг полного цикла, объединяющий производственную цепь от выращивания зерновых до глубокой переработки мяса птицы. В состав группы входят 12 белорусских, четыре российские и две украинские компании. «Серволюкс» сотрудничает с KFC с 2016 года и поставляет куриные крылья, голени и филе в сотни ресторанов России, Казахстана, Кыргызстана, республики Беларусь, Грузии, Армении, Азербайджана. Как рассказали «Агроинвестору» в пресс-службе сети ресторанов, до подписания соглашения «Серволюкс» поставляла в KFC до 5 тыс. т мяса курицы в год. В планах увеличить ежегодные объемы более чем в 2,5 раза. ​



Ранее сообщалось, что осенью этого года в Москве KFC совместно с лабораторией технических исследований 3D Bioprinting Solutions начнут тестировать инновационную технологию создания куриного мяса с помощью 3D-биопринтера. Результатом работы станут первые в мире созданные в лаборатории куриные наггетсы, которые по вкусу и внешнему виду будут максимально похожи на оригинальный продукт KFC, но при этом более экологичные по сравнению с обычным мясом.





