Глава «Ак Барс Девелопмента» купил гусиную ферму в Татарстане

Основные центры гусеводства в России — это Татарстан и Башкортостан Pixabay

Глава «Ак Барс Девелопмента» Марат Шагитов стал владельцем 80% ООО «Агрофирма “Атабаевская”» (Татарстан), которая производит продукцию под брендом «Атабаевский гусь». Остальные 20% принадлежат Аделю Маратовичу Шагитову, следует из данных kartoteka.ru . Компания занимается производством сельскохозяйственной птицы, выращиванием однолетних растений и др. Новые владельцы уже начали реконструкцию помещений для разведения гусей для увеличения их стада, сообщает портал «Реальное время».



Гусиное мясо — часть татарской культуры, а основные центры гусеводства в России — это Татарстан и Башкортостан, прокомментировал «Агроинвестору» президент Agrifood Strategies Альберт Давлеев. Исполнительный директор «Ринкон Менеджмент» Константин Корнеев говорит, что крупных игроков среди производителей мяса гуся нет, так же как и большого опыта и компетенций в этой сфере. По его мнению, производителю этого вида птицы нужно развивать глубокую переработку, делать деликатесы. «Я думаю, что производство мяса гуся — это нишевая история для фермерских рынков или специализированных мясных магазинов, сегмента HoReCa», — рассказал «Агроинвестору» Корнеев.



Как правило, выращиванием гусей занимаются фермерские хозяйства, а для них гусь — это не всегда регулярные продажи, так как это только один из видов животных, которые содержатся в хозяйстве. А если говорить о запуске промышленного производства, то нужно думать о регулярных поставках, что означает ритмичность всего производственного цикла, необходимости подобрать квалифицированный персонал. «Тут я хочу отметить преимущество предприятия: оно уникально, поэтому выйти в каналы продаж удастся довольно быстро», — считает он.



По данным портала «Реальное время», бренд «Атабаевский гусь» стал известен в регионе в начале 2000-х, когда директором предприятия назначили Рената Гайфуллина: тогда хозяйство насчитывало 25 коров и около 40 уток. В 2002 году компания была признана банкротом из-за долгов, ее руководитель взял имущественный комплекс в аренду, создав новое предприятие — ООО «Гайфуллин и К», после чего выкупил активы «Атабаевской».



В новом хозяйстве решили сделать ставку на гусей. Тогда на 70% был обновлен парк техники, земельный банк увеличили с 450 га до 1,2 тыс. га. Численность маточного стада гусей составляла 8 тыс. (на откорм оставалось еще 11 тыс.). В 2015 году прошла реконструкция, однако агрофирма неоднократно подвергалась критике со стороны Россельхознадзора за удобрение почвы пометом с нарушениями и Минсельхозпрода республики — сельскохозяйственная техника не была подготовлена к зимнему хранению.



По информации «Реального времени», ранее Гайфуллин жаловался, что в засушливые годы люди перестали покупать молодняк гусей, в результате их приходилось продавать чуть ли не по себестоимости, но все равно значительная часть оставалась на содержании, корм приходилось докупать — как результат, компания несла серьезные убытки. Прошлый год фирма завершила с убытком в 2,28 млн руб. при обороте 24,7 млн руб. Чистые активы были оценены в 93,6 млн руб. С мая 2019 года ферму возглавляет Ильшат Мусин.

