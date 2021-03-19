«РусАгроМаркет» открыл ОРЦ стоимостью 8,6 млрд рублей

Компания также планирует построить ОРЦ в Ростове-на-Дону, Екатеринбурге, Казани, Санкт-Петербурге, и, возможно, Воронеже nso.ru

Федеральная сеть «РусАгроМаркет» открыла свой первый оптово-распределительный центр (ОРЦ) в Новосибирской области. Площадь первой очереди проекта составляет 103 тыс. кв. м. ОРЦ включает два мультитемпературных и морозильный терминалы, а также павильоны для оптовой торговли и технические сооружения. Инвестиции в проект составили 8,6 млрд руб. В дальнейшем компания планирует построить ОРЦ в Ростове-на-Дону, Екатеринбурге, Казани, Санкт-Петербурге, и, возможно, Воронеже, сообщила компания.



Новосибирский проект компании — это многофункциональная торгово-логистическая площадка, которая дает аграриям, переработчикам и поставщикам готовых продуктов питания доступ к услугам хранения, доработки, фасовки, сбыта и комплексной логистики fresh-продукции. Кроме того, малые и средние производители смогут расширить рынки сбыта за счет удобной транспортировки, увеличится срок хранения их продукции. С другой стороны, розничным торговым организациям и HoReCa будет проще выбрать поставщиков через электронную систему маркетплейса, где все зарегистрированные участники получат возможность отслеживать актуальные предложения онлайн и дистанционно оформлять доставку заказов.



Работа над концепцией ОРЦ «РусАгроМаркет» (прежнее название — «РосАгроМаркет») в Новосибирске началась около семи лет назад. В 2016 году сообщалось, что общая площадь центра составит 210 тыс. кв. м., мощности единовременного хранения — 136 тыс. т. Объем инвестиций был запланирован на уровне 16,5 млрд руб. Первую очередь ОРЦ предполагалось ввести в эксплуатацию во втором квартале 2017 года. В 2016-м также планировалось начать строительство ОРЦ в Ростовской и Московской областях, но пока к работам не приступили. В эти проекты компания планировала вложить более 20 млрд руб.



По словам гендиректора «РусАгроМаркета» Богдана Григорьева, крупные инфраструктурные проекты всегда требуют большего времени реализации. Один из факторов — это долгие сроки окупаемости (плановый срок для новосибирского ОРЦ — около восьми лет, но он будет зависеть от мер господдержки), которые требуют «длинных денег», а подобное финансирование в России могут предоставить буквально пара банков. Кроме того, проект завязан на мерах господдержки, которые за время его реализации сильно изменились. «Ну и сама стройка никогда не заканчивается точно в срок. Вот эти три фактора — сроки, убеждения банков принять риски, удлинение этих сроков из-за колебаний мер господдержки и объективные строительные задержки — и диктовали сроки реализации нашего пилота», — рассказал Григорьев «Агроинвестору».



Сейчас, продолжает он, активно расширять сеть ОРЦ мешает неопределенность с мерами поддержки этого направления. По словам Григорьева, с высокой вероятностью в ближайшие год-два Минсельхоз будет отказываться от субсидирования капзатрат по всем направлениям. «В случае ОРЦ это уводит сроки окупаемости за 10 лет, что крайне тяжело для нашего рынка инвестиций. Пробуем видоизменять бизнес-модель, учитывая этот фактор», — добавляет он.



Субсидирование инвесткредитов и возмещения капексов — наиболее эффективные меры для развития сети ОРЦ в России, считает Григорьев и приводит в пример поддержку тепличного овощеводства. В рамках госпрограммы 2013-2020 была, по сути, с нуля создана целая отрасль, и сегодня российский томат в январе-феврале по «хоть сколько-то доступным» ценам уже не новость. «Это произошло благодаря связке двух мер поддержки: субсидирования инвесткредитов и возмещения капексов. Аналогичная связка помогла бы и в развитии сети ОРЦ», — уверен Григорьев. При этом подобные меры поддержки нужны именно в начале реализации новых для отрасли проектов. Далее субсидии можно убирать, когда бизнес-модель утвердилась в рынке и может сама себя развивать. Если закрепить эти две меры хотя бы до 2025 года, уже можно было бы успеть создать хребет сети ОРЦ и дальше развиваться чисто органически, заключил Григорьев.



Михаил Глушков, директор Плодоовощного союза Подобные ОРЦ, в первую очередь, позволяют небольшим производителям реализовывать свою продукцию в сетевой ритейл, так как именно там возможно сформировать товарную партию сельхозпродукции в кооперации с другими фермерами. В этом заинтересованы и ритейл, и сами сельхозпроизводители. Благодаря ОРЦ появляется и дополнительный канал сбыта. Сейчас к фермеру приезжает перекупщик и говорит ему: «Я куплю у вас килограмм картофеля за 5 руб., или вы его можете выбросить». У фермеров, по сути, не остается выбора, так как другого перекупщика может и не быть. Однако с появлением ОРЦ все производители будут знать, что они всегда могут продать свой товар в ОРЦ, или отправить его туда на хранение, или же заказать услуги мойки, фасовки и др. Фермер может все это рассчитать, воспользоваться услугами ОРЦ и не продавать свою продукцию в ранее единственный канал сбыта — перекупщику-монополисту. Кроме того, создание сети ОРЦ позволило бы решить вопрос дефицита тех или иных видов продукции в разрезе регионов и снизить ценовые колебания на региональных продовольственных рынках.

Россия испытывает острую нехватку подобных ОРЦ, говорит директор Плодоовощного союза Михаил Глушков. В 2014 году Минсельхоз дополнил госпрограмму развития сельского хозяйства подпрограммой «Развитие ОРЦ и инфраструктуры системы социального питания» стоимостью 79,3 млрд руб. По словам Глушкова, это нужно было для обеспечения продовольственного баланса в регионах: с помощью ОРЦ можно было бы легко перераспределять сельхозпродукцию между ними. «Но программа так и не была реализована: у правительства сменились приоритеты», — говорит Глушков. На тот момент зампред правительства Аркадий Дворкович активно лоббировал проект развития ОРЦ по всей стране, инвесторы могли получить капексы, но с его уходом «все закончилось», и остались только льготные кредиты.



«”РусАгроМаркет”, как я понимаю, одна из тех компаний, которая начинала работать, когда программа возмещения капитальных затрат действовала, и они, скорее всего надеялись на возмещение», — прокомментировал «Агроинвестору» Глушков. Но когда ОРЦ был введен в эксплуатацию, программу поддержки уже закрыли. «Такая нестабильность в господдержке — не лучший сигнал для инвесторов. Не совсем корректно менять правила игры для тех, кто уже участвует в реализации государственных программ и приоритетов», — заключил Глушков.



В 2018 году Минсельхоз и ВЭБ объявили о необходимости создания сети ОРЦ, напоминает старший руководитель проектов направления «Оценка и финансовый консалтинг» группы компаний SRG Татьяна Козлова. Они необходимы стране, но, учитывая площадь России, нужен глобальный оператор на федеральном уровне, а иначе проекты так и останутся локальными. «Уже реализованные проекты ОРЦ (в Московской области, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Чеченской республике, Татарстане и др.) показали слабую экономику (опора на господдержку), а также нацеленность на девелоперскую направленность — работу через аренду площадей, а не структурирование товаропотоков», — рассказала «Агроивнестору» Козлова.

