Агрохолдинг «Степь» купил ведущего производителя фасованных сыров

Компания видит перспективы роста рынка фасованных сыров в России «Луговая свежесть»

Агрохолдинг «Степь» (входит в АФК «Система») купил 100% акций холдинговой компании «ПиР» — ведущего производителя фасованных сыров в России, одного из крупнейших дистрибьюторов молочной продукции — сыров, масла и растительных альтернатив. Новый актив соответствует стратегии холдинга по выходу во вторичные переделы и развитию переработки, рассказала «Агроинвестору» представитель «Степи». По оценкам источников «Ведомостей», знакомых с подробностями сделки, она оценивается в 5 млрд руб.



«Актив имеет качественные производственные мощности и лидирующую экспертизу в отрасли и позволит агрохолдингу "Степь" создать единую производственную цепочку, включающую производство сырого молока, его переработку и дистрибуцию готовой продукции», — говорит гендиректор компании Андрей Недужко. Он также добавил, что агрохолдинг считает перспективным развитие в сегменте производства и дистрибуции растительных альтернатив, потребление которых демонстрирует высокие темпы роста в России и мире.



Представитель «Степи» также обращает внимание на большие перспективы роста, которые имеет сегмент фасованных сыров в России, а группа «ПиР» является их крупнейшим производителем. Пока на отечественном рынке доля такого сыра составляет всего 18%, но отмечается интерес потребителей и потенциал роста до европейских объемов. Например, в Польше доля рынка таких сыров составляет 37%, в Германии — 70%. Срок хранения фасованных сыров в отличие от нарезанных, например, в момент покупки в магазине, кратно больше, что гораздо привлекательнее для потребителя, объясняет представитель агрохолдинга.



Продукция под брендами группы «ПиР» представлена во всех крупнейших торговых сетях, а также занимает лидирующие позиции в сегменте HoReCa. В портфеле компании несколько собственных брендов: для молочной продукции — Cheese Gallery, Jalo Kerma, «Луговая свежесть», «Валгеда», для растительных альтернатив — Green Idea, при этом компания также производит сыры под СТМ торговых сетей и онлайн-площадок и реализует молочную и растительную продукцию партнерских брендов. Производство фасованных и плавленых сыров находится в Московской области, масла, сыра и растительных альтернатив — в Вологодской области и Краснодарском крае.



«У Агрохолдинга “Степь” есть мощная сырьевая база — он входит в топ-20 крупнейших производителей молока в России. Группа “ПиР” — крупнейший дистрибьютор сыров, и для интеграции двух этих компаний вместе кажется целесообразным создание передела с производством сыров», — прокомментировал «Агроинвестору» управляющий партнер Streda Consulting Алексей Груздев. Такая вертикальная интеграция выглядит вполне логично, потому что без сформированной системы дистрибуции выйти на рынок сыров сегодня очень сложно. «Будем ждать следующий шаг “Степи”», — добавляет он.



Благодаря купленному активу агрохолдингу, с одной стороны, действительно будет легче выйти на розничный рынок, но с другой, специфика бизнес-модели компании «ПиР» не позволит просто добавить в цепочку сырный завод на 20 тыс. т. Компании нужно будет внимательно выбирать другие сегменты рынка еще на 30-50% мощностей, а это крайне непростая задача в условиях высокой конкуренции и агрессивных планов развития других лидеров рынка.



Гендиректор Национального союза производителей молока («Союзмолоко») Артем Белов говорит, что очевидными конкурентными преимуществами компании «ПиР» являются прямые контракты с большим количество розничных торговых сетей и место на полке под собственными марками и торговыми марками ритейлеров. «"Степь" активно развивает свое производство, в том числе наращивает объемы производства молока. Развитие собственной переработки было бы разумным следующим шагом», — прокомментировал он «Агроинвестору».



Однако молочный рынок очень конкурентен, и перед производителями всегда стоит вопрос — куда продавать свою продукцию. Поэтому, продолжает Белов, со стороны «Степи» было бы логично кроме покупки компании «ПиР», начать работать над проектами переработки собственного молока. В таком случае агрохолдинг будет работать во всей цепочке от производства сырья и переработки до прилавка.



В целом, по словам Белова, сырный рынок в России динамично растет, и даже несмотря на пандемию, он показывает положительную динамику. Более того, сегмент производства сыров является одним из самых интересных в отрасли, потому что пока уровень их потребления в России не очень большой, если сравнивать объемы потребления со странами-бенчмарками.



Покупка «ПиРа» — второе за июль приобретение «Степи»: в начале месяца агрохолдинг купил кондитерскую фабрику «Мишкино» (Ростовская область) почти за 1,5 млрд руб. Тогда Недужко говорил «Коммерсанту», что «Степь» рассматривает новые векторы для роста и развития, при этом планирует выйти на рынки переработки молока, в том числе производства сырья для детского питания, консервации фруктов и овощей, полезных для здоровья снеков, фасованных орехов и других продуктов.



Агрохолдинг «Степь» занимается растениеводством, интенсивным садоводством, торговлей сахаром и бакалеей, владеет пятью молочными фермами с поголовьем в 12,3 тыс. коров. Земельный банк компании превышает 560 тыс. га.

